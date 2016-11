Historien vil frikjenne meg. Dere kan dømme meg, men historien vil frikjenne meg. Slik avsluttet den da 26 år gamle Fidel Castro sin forsvarstale etter en mislykket oppstand på Cuba i 1953. Juryen vil fortsatt trenge tid før historiens dom kan felles, skriver NTB etter at Fidel Castro er død i en alder av 90 år, bekrefter hans bror, president Raul Castro. I Oktober 1962 var verden står på randen av en kjernefysisk krig etter Sovjetunionen hadde utplassert av langtrekkende atomraketter på Cuba. President John F. Kennedy i Det hvite hus og Nikita Krustsjov Kreml, var på kollisjonskurs. Kennedy og Khrusjtsjov innså til slutt de fryktelige konsekvensene av en atomkrig.Den tredje aktøren i dramaet, Fidel Castro, så på deg selv som en mann utvalgt av historien til en stor gjerning, skriver Nordens Nyheter.

Hadde ikke politiske verv

Castro var president på Cuba fram til 2006, da han av helsegrunner overlot makten til sin bror. Han feiret sin 90-årsdag i Cubas hovedstad Havanna i august, og han gjorde da en sjelden offentlig opptreden. 90-åringen ble feiret med en TV-sendt gallaforestilling i Karl Marx-teateret i den cubanske hovedstaden. Cubas innbyggere har hatt tid til å forberede seg på patriarkens og revolusjonslederens bortgang. Han har sjelden vist seg offentlig de siste årene. De få gangene han har gjort det, har folk fått se en gammel, krokrygget mann med hvitt skjegg, som må ha hjelp til å gå.

Broren overtok

Hans yngre bror Raúl overtok styringen da Fidel Castro ble syk i 2006 og ble formelt valgt til president i 2008. Kanskje fortsatte storebror Fidel en stund som en slags sjuende far i huset, men utad støttet han opp om lillebrorens reformkurs.

Historiens dommere har en lang merittliste å ta av. Cubas leder gjennom to generasjoner har både vært en karismatisk og nytenkende revolusjonsleder, og en forstokket motstander av reformer. På den internasjonale arena markerte han seg som beinhard motstander av nykolonialisme og rå markedsliberalisme. Samtidig var han lojal støttespiller for betongsosialistene i Moskva fram til Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1990. Fidel Castro har hatt enorm status i brede lag i Latin-Amerika, som en av de få som våget å utfordre storebror i nord, USA. Han har vært en stein i skoen for elleve amerikanske presidenter og har overlevd både invasjons- og attentatforsøk. CIA har gjort over 600 forsøk på å ta den cubanske lederen av dage, ifølge cubanske kilder.Samtidig har han vært vitne til at titusenvis cubanere har rømt til erkefienden USA.

Che Guevara støttet ham

Fidel Castro Ruz ble født 13. august 1926, som sønn av en velstående spansk innvandrer. Som ung jurist kom han tidlig med i revolusjonært arbeid, rettet mot militærdiktatoren Fulgencio Batista, generalen som ifølge de revolusjonære hadde gjort Cuba til lydrike, kasino og horehus for USA.I 1953 sto Fidel Castro i spissen for angrepet på militærleiren Moncada i Santiago, øst på Cuba. Oppstanden mislyktes, og Fidel Castro ble dømt til 15 års fengsel. Han ble benådet etter to år, og reiste til Mexico, der han organiserte den revolusjonære 26. juli-bevegelsen. Den unge argentinske legen Ernesto Che Guevara var blant dem som sluttet seg til bevegelsen, ifølge NTB, skriver Nordic Nes i en kommentar.