Den borgerlige regjeringen fjernet ti milliarder kroner fra Statkrafts budsjett som var øremerket for internasjonal satsing. Nå vil noennoen privatisere Statkrafts internasjonale virksomhet, og Høyre vil delprivatisere Statkraft. Nordens Nyheter har i flere artikler omtalt kopplingen mellom oljefondets virksomhet og fremtidige norske arbeidsplasser. Fondet og dets amerikanske samarbeidspartner BlackRock, er storaksjonærerer i Vestas Winds, langt fremme internasjonalt på vindkraft. En privatisering av Statkrafts internajonale virksomhet med oljefondet som deleier i et samarbeid med Vestas ville være en god ide, skriver Nordens Nyheter in en kommentar. Her kreves det større kreativitet i regjeringen.

Vil delprivatisere

Høyres programkomité har enstemmig vedtatt et forslag om å delprivatisere Statkraft.Det bekrefter stortingsrepresentant og nestleder i Høyres programkomité Nikolai Astrup overfor Dagens Næringsliv.Han begrunner forslaget med at selskapet kan få tilgang på frisk kapital og nye eierimpulser gjennom en delprivatisering. Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet går mot en privatisering av Statkraft på partiets landsmøte i Oslo

– Det vil også bli en mer forutsigbar eierstyring og utbyttepolitikk. I praksis skjer dette når et selskap blir børsnotert, sier han.

Privatisere i utlandet

Det nye forslaget innebærer at hele selskapet delprivatiseres, ikke bare utenlandsvirksomheten, slik enkelte tidligere forslag har gått ut på. Forslaget skal nå ut på høring i Høyres organisasjon, før et endelig vedtak av partiets stortingsvalgprogram gjøres i mars/april neste år. Tidligere har KrF, Venstre og Frp signalisert at de kan være positive til å delprivatisere Statkraft, mens Ap SV og MDG har vært negative, ifølge NTB. Ideen om å delprivatisere Statkraft får blandet mottakelse. Etter at Høyre kom med det nye forslaget, har partiet fått støtte av KrF og Venstre, men Ap SV og MDG er langt fra overbevist, skriver Hegnar Online. Nordens Nyheter har i flere debattartikler foreslått en samrodning av tanken om delprivatisering av norske selskaper med oljefondets virksomhet. NBIM har en egenbegrenings på ti prosent eierskap i selskaper, mens Wallenberg-gruppen styrer sine «Core Investmentsts» med en eierandel på fra 12-20 prosent. En slik modell bør den norske staten legge til grunn for det statlige eierskapet i fremtiden, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.