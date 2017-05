Peter Dahlgren tiltrer som ny administrerende direktør i internettmegleren Nordnet. I pressemeldingen heter det at internettmegleren Nordnet bytter sjef, skriver selskapet i en pressemelding.

– Finansbransjen må forholde seg til en rask teknisk utvikling, fortsatt økende reguleringer og mer bevisste kunder. I det miljøet er Nordnet perfekt posisjonert, sier Dahlgren, og viser til at Nordnet har 600.000 kunder og 240 milliarder kroner i sparekapital. Dahlgren kommer fra Wallenberg-banken SEB der han var leder for forretningsområdet Liv, Pensjon og Kapitalforvaltning og var medlem av konsernledelsen.

– Han er landets mest erfarne innenfor sparing og pensjon, og har jobbet med utvikling av nye digitale produkter og tjenester. Hans oppdrag er å ta Nordnet til neste nivå, skriver Hans Larsson, styreleder i Nordnet i meldingen.

Dahlgren tar over etter Håkan Nyberg, som ble foreslått byttet ut da Nordnet tidligere i år ble kjøpt opp og tatt av børs. Den gang uttalte Nyberg at det var naturlig for han å gå av ettersom selskapet gikk «inn i en ny fase».

