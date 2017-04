Aktivitetsindeksen Norsk PMI for industrien viser en kraftig oppgang fra 53, 0 i februar til 54,7 i mars, skriver Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (Nima) og Danske Bank Norge i en melding mandag. Nivået i mars er det høyeste på fem år. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som har utarbeidet indeksen til Dagens Næringsliv. Han mener mye av fremgangen sannsynligvis skyldes at oljeprisen har beveget seg oppover de siste fem månedene, mens kostnadene for å utvinne olje på norsk sokkel har falt mye.

En indeks over 50 markerer økt aktivitet i industrien. Det var litt bedre enn ventet. Det er fortsettelsen av den trenden som har vedvart siden november. Det har vært en bedring av aktiviteten i industrien slutten av fjoråret og inn i 2017, sier sjeføkonom

– Det er to kurver som har beveget seg i hver sin retning, og gapet begynner å bli såpass robust at oljeselskapene har begynt å se oppover og fremover, sier Jullum.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets har registrert oppgangen i PMI-indeksen, og forklarer at de ikke legger særlig mye vekt på den, men ser at andre indikatorer viser tegn til at det går bedre i norsk industri.

– Vi har hatt en periode med fall i industriproduksjon og mye av det har vært på grunn av oljerelatert industri. Trenden på denne indeksen er oppover og det stemmer ganske bra med resten av indikatorene. Nå begynner det å normalisere seg litt, sier Strøm Fjære.Delindeksen som angir forventet produksjon i industrien indikerer sterkere vekst med en oppgang fra 54,4 til 56,9 i mars.

– Innkjøpssjefsindeksen viser generelt en solid vekst i industrien med god fremgang i samtlige delindekser, bortsett fra leverandørenes leveringstid. Vi må hele fem år tilbake i tid for å finne tilsvarende vekst for norsk PMI, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA i meldingen mandag.

Det er imidlertid delindeksen for ordreinngang som hadde den største vekstøkningen, fra 54,0 i februar til 57,0 i mars. Ordreindeksen er på sitt høyeste siden mars 2012.

Sysselsettingsindeksen steg fra 50 i februar til 52,2. Dette var fjerde måned på rad med indeksverdi over 50, noe som indikerer høyere sysselsetting.Delindeksen for innkjøpte varer hadde en økning fra 45, 6 til 49,5 og er nå den eneste delindeksen som ligger under grensen på 50, skriver Dagens Næringsliv.