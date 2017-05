President Emmanuel Macron utropes til seierherre i det franske presidentvalget med 65,1 prosent av stemmene. Marie Le Pen får bare 34,9 prosent, melder France 24.Over 60 prosent av dem som skal stemme eller allerede har stemt valgte sentrumskandidaten, skriver Reuters. Den belgiske avisen Le Soir, somvar først ute referer til tre forskjellige institutter som gi rMacron over 65 prosent av oppslutningen i det franske valget. I Frankrike er det ikke lov for mediene å skrive om valgresultatene før folket er ferdig med å stemme klokken 20. Dermedkommer resultatene ut i belgiske medier først. Hele 75 prosent deltok i det franske presidentvalget, og Macron ønsker å styre fransk økonomi etter en nordisk økonomisk modelle, melder SVT 2 fra Paris.

Skremte velgere

Macron har over lengre tid ledet foran Marine Le Pen fra Nasjonal Front på forskjellige målinger. Allerede kvelden det ble klart at det var Macron og Le Pen som gikk videre, viste målingene at Macron var storfavoritten. En av grunnene er at så mange frykter at innvandrings- og EU-fiendtlige Le Pen blir valgt, at de stemmer på Macron for å unngå henne. Den belgiske kringkasteren RBTF meldte før klokka åtte at Macron kommer til å få mellom 62 og 64 prosent, skriver Reuters. Resulttaet etter klokka 20 ble altså vel 65 prosent. Le Pens valgmedarbeidere skriver at Marine Le Pen ligger godt an til å vinne presidentvalget i frankrike i 2020, skriver Nordens Nyheter.

Fire prosent ned

Le Pens opptreden på onsdagskvelden i ordskiftet med Macron i fjernsyn la en demper på lysten til å stemme på henne blant velgerne fra andre partier. Blant velgerne til Mélenchon i første valgomgang førte hennes opptreden til en tilbakegang på fire prosentpoeng til 10 prosent som sier de vil stemme Le Pen. Like stor tilbakegang var det blant de konservative velgerne til François Fillon, hvor 28 prosent sier de vil stemme Le Pen. Hun har til og med gått tilbake 11 prosentpoeng til 39 prosent blant velgerne til nasjonalisten Nicolas Dupont-Aignan, som Le Pen inngikk en avtale med og utnevnte til sin framtidige statsminister 29. april.Motsatt har Macron fått økt oppslutning blant velgerne på ytre venstre. Han økte sju prosentpoeng til 55 prosent oppslutning blant velgerne til Mélenchon. Han økte seks prosentpoeng til 48 prosent av velgerne til konservative Fillon. Han økte til og med åtte prosentpoeng til 28 prosent blant velgerne til Dupont-Aignan, den nye «vennen» til Le Pen, som av den grunn har mistet vennskapet med mange av de som kaller seg «gamle gaullister». Blant velgerne til Benoît Hamon og Sosialistpartiet (PS) er det ytterst få som leker med tanken på å stemme Le Pen. Der stemmer 74 prosent på deres frafalne partifelle Macron, skriver France Soir. Valget var preget av lav valgdeltagelse på 75 prosent.