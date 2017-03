Donald Trump og utviklingen i USA blir debattert når Nordisk råd samles til møter og temasesjon i Sveriges riksdag i Stockholm 3.–4. april. Nordisk Råds president Britt Lundberg sier til Nordens Nyheter at det som skjer i USA, også påvirker Norden, og hun sier at det er viktig at vi diskuterer hvordan vi skal forholde oss til det som foregår nå, sier presidenten i Nordisk Råd. Debatten om den russiske rørledningen Nord Stream 2 i regi av Gazprom kommer også opp til debatt under aprilsesjonen i Stockholm, skriver Nordens Nyheter.

Viktig for Norden

Norden og USA – nye forutsetninger er overskriften for temadebatten som finner sted på sesjonens andre møtedag, tirsdag 4. april. På det tidspunktet har Donald Trump sittet som USAs president i snart tre måneder, og verden har fått et klarere bilde av hvordan hans tid ved makten kommer til å se ut. Nordisk råds medlemmer får nå muligheten til å debattere utviklingen i USA for første gang etter at Trump tiltrådte. Rådets president Britt Lundberg ser fram til en spennende debatt om et tema som berører hele verden. Internasjonalt samarbeid er under press, og det innebærer også at vi i Nordisk råd må se på hvordan vi arbeider. Nå har vi en sjanse til å innta en mer aktiv rolle og vise hvor viktig samarbeidet i Norden er.

Preget av usikkerhet

– Den første tiden med Trump har jo vært preget av usikkerhet om hva han vil med politikken sin, og det har kommet ut litt forskjellige budskap. Det er helt klart at vi står overfor en utfordrende tid med større usikkerhet enn tidligere. Internasjonalt samarbeid er under press, og det innebærer også at vi i Nordisk råd må se på hvordan vi arbeider. Nå har vi en sjanse til å innta en mer aktiv rolle og vise hvor viktig samarbeidet i Norden er, sier Britt Lundberg videre. En og en halv time er preliminært avsatt for temadebatten, som finner sted i Förstakammarsalen i Sveriges riksdag kl. 10–11.30. Debatten og sesjonen 4. april og er åpen for alle medier.

Nordstream 2 opp til debatt

Temaet Norden og USA behandles ikke bare i selve temadebatten. Også Nordisk råds fire utvalg samt presidiet behandler USA-temaet fra forskjellige synsvinkler på sine møter dagen før temadebatten. Etter temadebatten på tirsdagen fortsetter sesjonen med behandling av medlemsforslag, det vil si politiske forslag som er lagt fram av Nordisk råds parlamentarikere. Blant sakene som kommer opp, er et medlemsforslag om gransking av den russiske gassledningen Nord Stream 2, et forslag om en innvandringspolitisk gruppe i Nordisk råd samt et forslag om forbud mot mikroplast i kosmetikk. Debatten om Nord Stream 2 er viktig for Sveriges forhold til Russland fordi det russiske oljeselskapet Gazprom vil eie selve rødledningen. Dermed kan president Vladimir Putin kunne fremsette krav om at rørledningen skal beskyttes under visse gitte forhold, skriver Nordens Nyheter.