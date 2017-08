Høyres leder i Sverige, Anna Kinberg Batra, i Moderata Samlingspartiet(M) rystes av åpen strid om partiets fremtid. Fire av åtte Høyre-forbund krever partilederens avgang. Tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt er kandidat til å ta over partiledelsen. Maktkampen som utkjempes støttes av partiets sterkeste distrikter og ungdomspartiet. Høyres avdeling i Skåne har ikke bestemt seg, og hver femte svensk stemmer på SverigedemokrateneSD), som kan får 20 prosent av stemmende ved det kommende svenske valget i 2018, og som som står sterkest nettopp i Skåne. Dersom åtte svenske Høyre-forbund krever lederens avgang må Battra gå av ett år før det svenske Stortingsvalget(Riksdagen), skriver Nordens Nyheter fra Stockholm.

Høyre under press

Hver femte svensk ville idag stemt på Sverigedemokratene(SD), som dermed kan få 20 prosent av stemmene ved Riksdagsvalget 9 september 2018. Den såkalte skandalen om outsourcing av den svenske Trafikstyrelsen, kan fortsatt velte regjeringen Løfven, men svensk presse kaller kravet om avgang for forsvarsminister Peter Hultqvist som «et skudd i foten» på den borgerlige Alliansen. Etter studier av svensk politisk debatt forrige uke, ser det likevel ut til at de svenske sosialdemokratene kommer best ut av de siste opinionsmålingene. I Sverige er»sossarna»fortsatt størst, Moderata Samlingspartiet(Høyre)på andre plass, mens Sverigedemokratene er på bronseplass. Statsminister Stefan Løfven droppet den årlige politiske debatten i Almedalen på Gotland i årfor å snakke med vanlige folk.

Et splittet land

Skuddene i Malmø og bilbrannene i resten av Svrige har fått «Søta Bror» til å endre politisk syn. I Skåne (der flagget er rødt med gult kors), vil alt fler bryte med de etablerte partiene og stemme Sverigedemokratene. Mange mener Centern kan bli største parti på borgerlig side med Annie Løøf som partileder. Et innlegg på en nettside som er kritisk til islam, gjenspeiler holdningene som vil prege det kommende riksdagsvalget i Sverige. Nordens Nyheter slo nylig fast i en reportasje fra Stockholm , at Sverige i større grad enn Norge, er et splittet land, med langt større motsetninger. Høyre-lederens avgang viser at den borgerlige svenske «Alliansen» er splittet og i krise. Nå kan upopulære, arrogante Carl Bildt bli svensk Høyres redningsmann

Lettere valgkamp

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har en lettere valgkamp enn hans kollega i det svenske sosialdemokratiske partiet. Norge, har ennu ikke paralellsamfunn som i Malmø og Rinkeby eller nord for Gøteborg. Men valget i Norge blir en pekepinn på hva som kan skje i Sverige høsten 2018. Svenskene var som kjent nøytralt under andre verdenskrig, mens Norge var okkupert av tyskerne i fem år. Dermed er Fremskrittspartiet(Frp) i Norge fritatt for beskyldninger om bindinger til ekstreme høyrepartier. Det norske valget om noen uker vil kunne gi en pekepinn om retningen for det svenske valget om et år. Dersom Moderaternas ledere Battra går av før det norske valget, vil dette ødelegge mulighetene for statsminister Erna Solberg og en ny bå-grønn regjering, skriver Nordens Nyheter i en kommentar. Arbeiderpartiet i Norge ligger an til å vinne valget med 29 prosent av stemmene, og må belage sseg på et samarbeid med Miljøpartiet de Grønne, en konstellasjon som allerede har irritert beboere i Oslo i mer enn ett år, skriver Nordens Nyheter.