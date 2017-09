Det var kulturminister Trond Giske som sto for DAB-meldingen til Stortinget. Anniken Hvidtfeldt overtok stafettpinnen da Giske ble næringsminister høsten 2009. På Medietilsynet nettsider heter det at det er viktig for samfunnets sivile beredskap at våre kommunikasjonskanaler er oppe og går mest mulig. Her har norske myndigheter virkelig gått på trynet i en sak som kan henføres til Jens Stoltenbergs andre regjering. I 2017 foreslår vi at du dropper å kjøpe DAB-radio. Du kan like gjerne hører på lokale kanaler i Oslo, Østfold eller Vestfold, eller høre nyheter på Sveriges Radio P 1 . Du kan også bruke Bluetoh og nettet. Men vi vil opplve at folk simpelthen dropper NrK`s radiokanaler.

I en økende konkurranse om nyheter der NrK og norske mediehus sloss mot Google og Facebook, har vi skutt oss i foten ved å fjerne NrK radio fra FM-nettet. Hvem tok først opp ideen om å legge need FM-nettet

når andre land gjør det stikk motsatte? Hvem skal stilles til ansvar for dette? Hele Stortinget er ansvarlig for det Jens Stoltenberg II`s regjering la frem.

Legger ned radio

I løpet av 2017 vil all rikssendt radio slutte å sende på FM og Norge går over til digitale radiosendinger. DAB+. NRK slukket sine FM-sendinger 20. september i Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus. Det innebærer at det digitale radioskiftet omfatter over 95 prosent av alle husholdninger i Norge, tror Medietilsynet. De riksdekkende kommersielle kanalene, og enkelte lokalradioer, avslutter sine FM-sendinger i disse fylkene 8. desember 2017, skriver Medietilsynet.

Fra og med 2017 sendes alle digitale riksdekkende kanaler i DAB+. Unntaket er P4 og Radio Norge som sender i DAB en periode fremover før kanalene vil gå over til DAB+ på et senere tidspunkt. De som har en førstegenerasjons DAB-radio (uten pluss) vil kun få inn P4 og Radio Norge av rikskanalene. Vi får fortsatt inn begge disse kanalene på FM i bilen. Det finnes ulike adapter- og antenneløsninger for å få DAB+ i bilen, slik Aftenposten beskrev dette 19. september. Det er ikke alle løsninger som passer alle biler. Dermed blir det svinedyrt å montere inn antekker.

Mindre sikkerhet

Digitalisering av radio er utredet i flere faser. En arbeidsgruppe ledet av Medietilsynet, laget i 2005 en rapport om digitalisering av radiomediet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Digitaliseringsspørsmålet ble utredet i Stføringer ortingsmelding 30 2006/2007. I kjølvannet av denne etterlyste kringkasterne for gjennomføring, som kom i Stortingsmeldingen i 2010/2011. Departementets beslutning bygger på at det er ressurskrevende å vedlikeholde FM-nettet – og at større land i Europa tar sikte på å digitalisere radiomediet. Dette er tøv. Det er dyrere å vedlikeholde DAB-nettet alene, og sikkerheten i samfunnet er mindre når vi ikke samordner systemet med svenskene. Her forstår ikke Stortinget hva de driver med. Beslutningen om å digitalisere radio ble nemlig vedtatt med bredt politisk flertall, med unntak av Frp.

Vi sier med dette farvel til Norsk rikskringkasting på FM på vegne av mange lyttere, som finner nyheter i reklamefinansierte kanaler, på nettet eller ved bruk av svensk radio og TV, Snipp-snapp-snute: Dropp å kjøpe DAB-utstyr, «Radio Days are Over». Vi klarer oss uten radio NrK, skriver Nordens Nyheter i en mediekommentar.