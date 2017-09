Røkke har kjøpt tomt for 490 millioner kroner på Koksa i Bærum Kjell Inge Røkkes Fornebuporten Holding as har kjøpt en giganttomt på Koksa i Bærum.Fornebuporten Holding as er eid av Aker Capital as, som igjen er eid av Røkke-kontrollerte Aker asa. Transaksjonen er ifølge KLP Eiendom verdt 490 millioner kroner.n Eiendommen som Klp Eiendom nå har solgt i Snarøyveien, Bærum og satser nå på et stort boligprosjekt. Selskapet eier blant annet næringseiendom på Fornebuporten, samt boliger på Fornebuporten.

– Fornebu Sentrum II ligger an til å bli et stort boligprosjekt som vil ta lang tid å ferdigstille. Siden dette faller utenfor vår kjernevirksomhet, og prisen var akseptabel, har vi valgt å selge tomteområdet, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom i en pressemelding.sammen med Selvaag Bolig. Selvaag Bolig, som viste interesse for tomten tidligere i år. Men det ble altså Fornebuporten Holding som endte med å kjøpe den. Trond Moen eide opprinnelig eiendommen.

Vil bygge boliger

Godt egnet

Fornebuporten Holding kjøper en tomt med et areal på 40.000 kvadratmeter på Koksa, som skal være godt egnet for boligutvikling. KLP Eiendom fortsetter å eie en tomt på 20.000 kvadratmeter i området, som man etter planen skal utvikle til næringseiendom, opplyser KLP Eiendom til Dagens Næringsliv som først omtalte saken. En beboer i området sier at Bærum Kommune har brutt alt som heter lantidsplaner for dette området, som altså skal bli boliger og et nytt sentrum Fornebu S II, samt nye forretningsbygg, skriver Nordens Nyheter. Kanskje vil til og med får en gågate ut mot Sjøflyhavna Cafe om Kjell Inge Røkke er med.

Trangt på bussen

Baærum Kommune og Akershus Fylkeskommune står nå ansvarlig for å få et bedre kolletivtilbud til Fornebu og Snarøya. Fylkeskommunen stoppet pengestrømmen til Ruter slik at båten til Aker Brygge ble lagt ned. Nå blir det en oppgave for Kjell inge Røkke å få båten til Oslo på plass igjen. T-banen til Fornebu er forsinket til 1924, og her må investor Kjell Inge Røkke få fart på Oslo og Bærum Kommune, skriver Nordens Nyheter.