Finansminister Siv Jensen og den norske regjeringen er i ferd med å få stor innflytelse i europeiske storbanker. Oljefondet har en eierandel på 4,94 prosent i Credit Suisse Group AG, og kan få ti prosent av stemmene i banken sammen med oljefond i Saudi-Arabia`s Olayan Invest,(5,33 %) og Qatar Investment(4,93 prosent). Oljefondet stemmer alternativt for over ti prosent avaksjene(største aksjonær) sammen med investeringselskapet BlackRock. Nordens Nyheter har i denne analysen sett på aksjekursene i Europas storbanker i 2016, og Credit Suisse Group var best med en aksjevekst på 52,1 prosent i fjor. Verst gikk det for italienske Unicredit Spa, der aksjekursen falt med 45,1 prosent i henhold til Euroinvestors beregninger. Nordens Nyheter har kontaktet Norges Bank for å få en kommentar til europeiske bankaksjers utvikling i 2016 uten å få svar.

Største bankinvestering

Oljefondets største største europeiske bankinvestering er i britiske HSBC , med 27 milliarder kroner. Her er også oljefondets amerikanske investeringspartner BlackRock største eier med 7,54 prosent av aksjene. Oljefondet har en eierandel på 1,88 prosent i den britiske banken og dermed stemmer de to partnerene for ti prosent sammen med en av de amerikanske storaksjonærene i den britiske banken. NBIM`s bankaksjeinvestering 165 milliarder NOK i 15 europeiske banker i 2016. Gjennomsnitt kursvekst for de ti største bankinvesteringene i Europa i 2016 var 10,14 milliarder. Dette gir en verdistigning på europeiske bankaksjer på 5,25 prosent i 2016 for de 15 største investeringene i europeiske bankaksjer. Dette er vesentlig bedre enn om finansminister Siv Jensen hadde satt 165 milliarder kroner i utenlandske banker(som bank-kunde).

Tjue største banker

Her er listen over oljefondets 20 største bankinvesteringer i Europa. Første kolonne viser Norges Banks investering i milliarder kroner(NBIM`s beholdningsverdier), det andre tallet i hver kolonne viser eierandel i prosent, tredje tall viser kursutvikling 2016, pluss eller minus.(Kilde:Euroinvestor). Siste tall viser verdiendring i norske kroner i 2016. (Norges Bank presenterer nye beholdningsverdier i mars 2017):

1.HSBC Holding UK 27,2 mrd/NOK, norsk eierandel 1,98% (Aksjeverdi opp+3,9%,+1.0603 millioner NOK)

2.UBS Group CH 20,4 mrd/NOK,norsk eierandel 3,08%(Aksjeverdi ned -19,8%, ned -4.039 millioner NOK)

3.Credit Suisse CH 18,5 mrd/NOK,norsk eierandel 4,94% (Aksjeverdi opp +52,1%, opp+9.639 millioner NOK)

4.Loyds Banking UK 17,4 mrd/NOK, norsk eierandel 2,56%(Aksjeverdi ned -28,9%,ned-5.029 millioner NOK

5.Barclays PLC UK 14,1 mrd/NOK, norsk eierandel 2,93%(Aksjeverdi opp+2,1%), opp 296 millioner NOK)

6.BNP Parisbas F 13,0 mrd/NOK, norsk eierandel 2,07%)(Aksjeverdi +15,3%),verdi +1.989 millioner NOK)

7.Banco Santander E 11,2 mrd/NOK, norsk eierandel 1,77%(Aksjeverdi +9,1%, opp +1.019 millioner NOK)

8.Deutsche Bank (D) 7,4 mrd/NOK, norsk eierandel 2,47%(Aksjeverdi -22%), ned -1.628 millioner NOK)

9.Nordea Bank S 6,9 mrd/NOK, norsk eierandel 1,75%(Aksjeverdi opp+9,3%,verdi opp + 641 millioner NOK)

10.Banco Bilbao Sp 6,2 mrd/NOK, norsk eierandel 1,49%(Aksjeverdi ned -7,6%) ,ned – 471 millioner NOK)

11.Unicredit 5,1 mrd/NOK, norsk eierandel 1,73%(Aksjeverdi ned -45,6%), verdi ned – 2.326 millioner NOK)

12.Danske Bank DK 4,8 mrd/NOK, norsk eierandel 1,99%(Aksjeverdi opp+17,4 %), opp + 835 millioner NOK)

13.ABN Amro Bank NL 3,4 mrd/NOK, norsk eierandel 1,79%(Aksjeverdi opp+2,3%, verdi opp+ 78 millioner NOK)

14.Credit Agricole F 2,9 mrd/NOK, norsk eierandel1,07%(Aksjeverdi opp+8,9%, verdi opp+ 258 millioner NOK)

15.Bankia Sp 2,6 mrd/NOK,norsk eierandel 2,21%(Aksjeverdi ned -8,1 %, verdi ned – 210 millioner NOK)

16.Swedbank S 2,1 mrd/NOK,norsk eierandel 0,95%(Aksjeverdi opp+18,9%,verdi opp+ 397 millioner NOK)

17.Berkeley Group UK 1,7 mrd/NOK,norsk eierandel 2,6%,(Aksjeverdi ned-23,6%)verdi ned – 401 millioner NOK)

18.Banco di Sabatelle ES 1,2 mrd/NOK,norsk eierandel 1,77%(Aksjeverdi ned-18,5%, verdi ned- 222 millioner NOK)

19.Banca Populare I 1,0 mrd/NOK,norsk eierandel 2,3% (Aksjeverdi ned -81%, verdi ned- 810 millioner NOK)

20. Societe GeneraleF 569 mill.,norsk eieerandel 1,53%(Aksjeverdi opp 10,2 %).Verdi opp 56 mill.NOK)

Store avskrivninger

Den britiske storbanken Lloyds planlegger, ifølge Financial Times, å opprette et datterselskap enten i Tyskland eller Nederland for å sikre adgang til EUs fellesmarked, selv om Storbritannia går ut av unionen i løpet av noen år. Amerikanske Citigroup, Deutsche Bank og Barclays kan ha tapt 400 millioner dollars som tilsvarer om lag 3,2 milliarder kroner. Samtidig har den sveitsiske sentralbankens besluttet å fjerne sveitserfrancens binding til euroen , skriver Bloomberg News. Dagens Industri skriver at tapene vil flytte fra store banker, til meglere, hedgefond,og fond for valutaspekulanter. Dette er en smitte som løper gjennom hele det finansielle systemet, sier Mark T Williams, spesialist i risikostyring Boston University, til Bloomberg News. Citigroup har tapt over $ 150(1,2 milliarder kroner) millioner, Deutsche Bank er rapportert å ha tapt $ 150 millioner(1,2 milliarder kroner) og Barclays for $ 100 millioner,(790 millioner kroner)ifølge kilder. Dette er diskontert i de aksjeverdiene Nordens Nyheter har lagt til grunn i oversikten ovenfor. Regningen for den sveitsiske nasjonalbanken SNB valutasjokk er høy.

Når den sveitsiske francen falt sank også verdien av valutareserven. Oljefondet har satset milliardbeløp i de store bankene( les:analyser i Nordens Nyheter), og større tap i det finansielle systemet globalt kan påvirke verdien av oljefondet. Det gjelder selvsagt også valutasvingninger.

Fjorårets overskudd røk

Ifølge markedsestimater mistet den sveitiske nasjonalbanken SNB verdier for totalt 526 milliarder kroner eller 60 milliarder franc da valutan ble sluppet fri. Dermed forsvant fjorårets anslåtte overskudd på 38 milliarder franc med et pennestrøk.Anders Eklöf, valutastrateg i Swedbank, sier til Dagens Industri at den viktigste lærdommen fra den sveitsiske eksperiment er at de faste valutakurser er vanskelige å håndtere. Han sier at det er er komplisert å forsvare disse valutaregimer i det lange løp. Dette kan innebære ulike makroøkonomiske risiko, men også finansiell risiko, sa Anders Eklöf. Deutsche Bank fikk et resultat før skatt på 917 millioner euro(8,4 milliarder kroner) i andre kvartal 2014, mot 792 milliarder euro i andre kvartal året før, skriver TDN Finans.Selskapets nettoresultat før minoriteter ble 238 millioner euro, mot 335 milliarder euro samme kvartal året før. Banken hadde en kjernekapitaldekning på 15,5 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 16,9 prosent pr 31. desember 2013.

Fem hundre milliarder opp

Riksbanken har åpnet for valutaintervensjoner ogsså i Sverige. Men verktøyet har trolig mistet sin kraft etter at SNB overraskende lot sveitserfrancen flyte fritt. Den sveitsiske endringten har gjort det vanskelig for andre sentralbanker. Men det kan være et interessant eksperiment, sier Pär Magnusson, sjefstrateg i Royal Bank of Scotland til Dagens Industri, Oljefondets verdi falt under 6500 til milliarder kroner etter tapene i Sveits, men er en følge av at den norske kronen mistet verdi som følge av prisnedgangen på olje. Oljefondet verdi er idag 7500 milliarder kroner, etter en økning på fem hundre milliarder i 2016, som er en følge av at prisen på olje stabiliserer seg over femti dollar per fat. Hovedårsaken til disse endringene er valutajusteringer(les om dette i en egen artikkel i Nordic News),ifølge en analyse Nordens Nyheter.