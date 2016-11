Statoil har bestemt seg for hvordan de vil bygge ut storfunnet Johan Castberg i Barentshavet. Etter flere utsettelser ser det nå ut til at feltet blir bygget ut likevel.Statoil-sjef Eldar Sætre annonserte at kostnadene er halvert på utbyggingsprosjektet på Johan Castberg. Produksjonen skal etter planen komme i gang i 2022. Med en halvering av kostnadene betyr det trolig at feltet nå har en lønnsomhetspris et sted mellom 40 og 50 dollar, opplyser Statoil. Dagens oljepris er på vei over femti dollars per fat, skriver Nordens Nyheter.

Oljekartellet Opec bekrefter på en pressekonferanse i etterkant av sitt oljetoppmøte onsdag at det ønsker å kutte oljeproduksjon med 1,2 millioner fat olje fra og med 1. januar 2016. Kuttavtalen skal i første omgang vare i seks måneder, og skal ledes av en Opec-komité som skal overvåke opprettholdelsen av kuttavtalen.

– Vi har gjort stor suksess i dag, og har kommet frem til en avtale med Opec-land og land utenfor til fordel for verdensøkonomien, sier Opec-toppen Mohammed Bin Saleh al-Sada fra Qatar. Indonesia suspender medlemsskapet i Opec fordi landet er nettoimportør og ikke ønsker å delta i produksjonskuttene. Opec bekrefter enighet om kuttavtale Opec er enig om en avtale, og Saudi-Arabia vil kutte 486.000 fat per dag, som er det største kuttet målt i antall fat per dag.

Bedre verdensøkonomi

Den nye avtalen ble lagt frem på pressekonferansen etter Opec-møtet i Østerrikes hovedstad Wien.

– Vi kom frem til at vi må balansere markedet. Det krever handling fra Opec med støtte fra noen nøkkelland utenfor Opec. Vi møttes i dag, og ble enig om et scenario vil forklare, sier al-sada videre. Russland har gått med på kutte sin oljeproduksjonen med 300.000 fat per dag.Opec fått støtte fra andre land, slik at man føler seg trygge på at det vil bli produksjonskutt fra land utenfor organisasjonen på totalt 600.000 fat pr dag. Opec måtte i første omgang bli enige om hvordan de fordeler sine kutt internt, før oljekartellet må bli enige om hvordanoljeprodusentene utenfor Opec, med Russland i spissen, skal kutte sin produksjon. Opec-toppene på pressekonferansen bekreftet ikke hvorvidt de 600.000 kuttene som skal komme utenfra Opec er en forpliktende avtale, eller om Opec vil opprettholde sine egne kutt dersom land utenfor kartellet ikke opprettholder sine kuttforpliktelser.

Ventet i spenning

Oljemarkedet har i ukevis ventet i spenning på om oljekartellet Opec får på plass en avtale om å kutte sin samlede oljeproduksjon når medlemslandene møtes i den østerrikske hovedstaden Wien onsdag. Optimisme fra ministrene og bekreftelser fra ikke-navngitte kilder i ulike internasjonale medier har drevet oljeprisen opp til 51 dollar fatet i løpet av onsdagen på håp om at Opec-landene lander avtalen. Med en oljepris på vei mot 60 dollars per fat eller mer, gjør mange av de fremtidige norske oljefeltene lønnsomme igjen, skriver Nordensnyheter.