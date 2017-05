China Resources Land, registert på Cayman Island, ga en avkastning på 28 prosent på ett år. Oljefondet har investert NOK 1 milliard i selskapet. Det kinesiske oljeselskapet CNOOC Ltd., registert i hong Kong har falt 2,1 prosent på ett år. Oljefondet har investert NOK 1,6 milliarder i det kinesiske oljeselskapet. Morgan Stanley oppgraderte forrige uke China Evergrande med et kursmål på 12 Hong Kong-dollar – 20 prosent høyere enn mandagens sluttkurs. China Evergrande Groups aksjekurs med over 22 prosent på Hong Kong-børsen. De kinesiske børsene holder stengt idag(tirsdag), mens landets eiendomsselskaper diskuteres i børskretsser. China Evergrande er spekulantenes storfavoritt. Femti milliarder mindre i børsverdi etter konkurrenten China Vanke.

Lav norsk investering

Eiendomsselskapet China Evergrande har Kinas høyeste selskapsgjeld. Spekulanter har spådd en kurskollaps og shortet alt de har fått tak i av aksjer. Børskursen er tredoblet i år. Oljefondet har investert bare106 millioner kroner i China Vanke Ltd, og 149 millioner i China Evergrade. Fondet eier en ubetydelig andel på 0,06 % i Evergrade og 0,2 % i Vanke, trolig av frykt for høy gjeldsgrad. Nordens Nyheter har i flere artikler omtalt hvor mange kineiske aksjer som er registert i skatteparadiser i Karibien. Av 515 kinesiske selskaper(Hong Kong og Kina) er 221 registert i Cayman Islands, Bermuda, Jomfruøyene eller eller Singapore.

Styrtrik kineser

Det er nesten umulig å skaffe aksjer til shorting og prisen for å låne aksjer er femdoblet siden januar. Bloomberg kaller China Evergrande «verdens smertefulle shorting». Det har ikke vært mye «smerte» for Hui Ka Yan (også kjent som Xu Jiayin) som er styreleder for China Evergrande og grunnla selskapsgruppen i 1996. Ifølge den siste Forbes-rangeringen hadde han en formue på 16,7 milliarder dollar (140 milliarder kroner). Ifølge Bloomberg har han økt formuen med nesten 90 milliarder kroner i løpet av 2017 – til over 200 milliarder kroner. Bare på mandag økte formuen med rundt 25 milliarder kroner. Han eier 72 prosent av China Evergrande, men har også eierposter i andre kinesiske selskaper og en større post i blant annet fotballklubben Guangzhou Evergrande.

– En så høy oppgang i en privatformue på så kort tid er sjeldent i Kina, sier Rupert Hoogewerf til CNN.

Han har i over 20 år fulgt Kinas rikeste og publisert Hurun Report som konkurrerer med Forbes-oversikten med å identifisere Kinas rikeste, skriver Dagens Næringsliv.