Statoil har tildelt Kjell Inge Røkke-kontrollerte Kværner en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen. Avtalen har en estimert verdi på rundt fem milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3000 årsverk, ifølge Dagens Næringsliv. Kværner hadde en ordrebok per 31. desember 2016 på 6,5 milliarder kroner. Denne fordobler ordrebeholdningen til Kværner til over 11 milliarder kroner.

– En fantastisk dag for sørvestlandet og Hordaland. De 3000 årsverkene dagens kontrakt medfører er viktig for leverandørindustrien og hele Vestlandet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).Han understreker at prosjektet sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid fremover.

Årets viktigste kontrakt

– Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon», skriver Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan i en melding. Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover. Oljeselskapene oppgraderer nå Njord for 20 nye år med produksjon og verdiskaping fra feltet. Samtidig bidrar de til gode, helhetlige utbyggingsløsninger for funn i nærområdet. Dette er en oppskrift på suksess, sier Søviknes. Prosjektet vil ha størstedelen av aktiviteten hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen.

Aker Solutions er blitt tildelt kontrakt for design-ingeniørtjenester for oppgraderingen av Njord A-plattformen. Kontrakten er verdt rundt én milliard kroner.

– Vi forventer en svært høy andel norsk verdiskaping i prosjektet, trolig over 95 prosent. Med unntak av noe innkjøp, så ligger dette an til å bli et så godt som helnorsk prosjekt, som gir stor aktivitet i Hordaland og andre steder på Vestlandet som har vært rammet av oljekrisen de siste årene, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan i en melding.

Njord-plattformen er planlagt levert våren 2020. Kværner har opsjon på oppkoblingen offshore når Njord A er tilbake på feltet, ifølge Dagens Næringsliv.