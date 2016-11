Det amerikanske presidentvalget skremmer finansmarkedene. President Barrack Obama sier i amerikansk fjernsyn at det kan true verdensfreden om Donald Trump vinner presidentvalget ifølge NrK. Republikanernes presidentkandidat, forretningsmannen og tv-personligheten Donald Trump, tar nå kraftig innpå sin demokratiske rival, tidligere utenriksminister og førstedame Hillary Clinton. På landsbasis i USA leder Clinton med 1,7 prosentpoeng, som er ned fem poeng på halvannen uke. Donald Trump er i ledelsen i flere viktige vippestater, ifølge beregninger utført av Real Clear Politics.

Skandaler i kø

Etter en skandalepreget uke for Hillary Clinton, viser flere meningsmålinger at Trumps oppslutning øker, noe som de siste dagene har ført til økte forventinger om markedsuro på tross av at Clinton fortsatt ligger godt foran på de fleste viktige målinger. Det er mange grunner til at markedene nå forbereder seg på at Trump vinner valget neste uke. Aktører i finansmarkedene tar nå høyde for en mulig seier for republikanernes presidentkandidat, forretningsmannen og TV-personligheten Donald Trump, i presidentvalg neste uke. Det til tross for at de fleste meningsmålinger tyder på at hans skandaleforfulgte rival, tidligere utenriksminister og førstedame Hillary Clinton, fortsatt sitter i førersetet i valget. De fleste eksperter opprettholder Clinton som sin favoritt.

Helt ny situasjon

Der er en helt ny situasjon foran presidentvalget i USA etter en rekke sterke målinger denne uken for den republikanske kandidaten Donald Trump i kjølvannet av at FBI fredag varslet at byrået vil gjenoppta etterforskningen i den mye omtalte e-postskandalen knyttet til Hillary Clinton. Donald Trump føler seg sikker på seier på nøkkelstaten som han må vinne: Florida.Orlando, Florida: Det sa mangemilliardæren til tusenvis av jublende fans i Orlando onsdag kveld norsk tid. Donald Trump må vinne i Florida for å vinne presidentvalget i USA 8. november. Ferske målinger antyder dødt løp mellom mangemilliardæren og motkandidaten Hillary Clinton i Florida. Hillary Clinton får 46 prosents oppslutning mot Donald Trumps 45 prosent på en måling som Quinnipiac University publiserte onsdag. Donald Trump avholder tre folkemøter i Florida denne uken. Med 29 valgmannsstemmer er staten avgjørende for at Trump skal nå de 270 stemmene som trengs for å gi ham nøklene til Det Hvite Hus. Trump drar videre til Pennsylvania og Nord-Carolina, der han har gode vinnersjanser. På landsbasis leder Clinton med 1,7 prosentpoeng, ned fem poeng på halvannen uke. Trump er i ledelsen i flere viktige vippestater, ifølge beregninger utført av Real Clear Politics.

Den amerikanske drømmen

Donald Trump som fyller 71 år født 14. juni 2017, er født i Queens i New York City i USA, og er en amerikansk forretningsmann og politiker, som er det republikanske partis kandidat til presidentvalget i USA i 2016. Han har slått seg frem med egne midler og langt lavere budsjetter enn Hillary Clinton som er gift med tidligere president Bill Clinton. Donald Trump er kjent for flere skyskrapere han har kjøpt eller fått oppført på Manhattan, der flere har fått navn etter ham selv, som Trump Tower på Fifth Avenue, Trump World Tower like ved FN-bygningen, og Trump International Hotel and Tower ved Columbus Circle. I 2004 ble Trump produsent og programleder for NBCs realityshow The Apprentice. Hans politiske plattform er ifølgedet konservative National Review, populisme som appellerer til betenkeligher hos arbeiderklassens velgere, som føler seg skjøvet til side på grunn av tapte arbeidsplasser og endringer i Amerikas etniske og religiøse strukturer. Dermed appellerer Donald Trump til den lille mann og kvinne, som håper at «Den amerikanske drømmen» skal gå i oppfyllelse, skriver Nordens Nyheter ien analyse.