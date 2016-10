Den norska skidstjärnan Therese Johaug har åkt fast för dopning, uppger NTB.Trots dopningsavslöjandet vill Therese Johaug satsa mot årets skidsäsong som vanligt – och får stöd från Norges landslagsledning. Men internationella skidförbundet tycker att Johaug borde stängas av direkt, enligst Dagens Nyheter.Norska landslagschefen Vidar Løfshus gör en helomvändning jämfört med vad han sade till NRK i torsdags. Då var han inställd på att Johaug inte skulle åka med till landslagets höghöjdsläger i italienska Val Senales.

Nu säger han i stället att Therese Johaug, som fastnade i ett dopningstest efter att ha använt en läppsalva innehållande en anabol steroid, siktar på att förbereda sig inför säsongen precis som vanligt.– Hon har sagt att hon vill det. Kanske är det bäst för henne med «business as usual», säger Vidar Løfshus till NRK. Från hans perspektiv är det inga problem att Johaug följer med den övriga truppen till Italien. Den svenska kronikøren Johan Croneman skriver i DN: Undrar vad en vittnespsykolog skulle sagt om Johaugs föreställning.”Jag har faktiskt aldrig någonsin sett ett sådant hulkande. Inte ens på film, skriver TV-kronikör Johan Croneman i Dagens Nyheter.

En norsk röst om Therese Johaug

Våre fremragende skiløpere og gode ambassadører fortjener gode rådgivere. Uten slike forringes ikke bare utøvers stolthet, selvtillit og verdi, men også Norges anseelse.

Jeg undrer meg over hvilke råd Johaug må ha fått i sakens anledning. I tillegg er det med misnøye jeg ser og lytter til skiledelsens tåkefyrster og hengehuer.

Johaug burde si:

«Jeg har gjort to feil:

1) Jeg har fraveket min soleklare og

selvpålagte plikt til personlig å sjekke

. omtalte krem.

2). Jeg har desverre i dette tilfellet ukritisk

. stolt på støtteapparatet.

Jeg vil akseptere den irettesettelse og/eller

straff de ansvarlige tillegger meg.

Det er mitt håp at de som er satt til å utforme den juridiske konsekvens forstår og vektlegger at det å gjøre et forsøk på å lege ett meget plagsomt munnsår i august, ikke er gjennomført for å fremme mine prestasjoner på ski i vinter eller i kommende sesonger»

Mitt råd er å bytte de i den administrative ledelsen som nå synes å delta i VM i grenene uklarheter, dårlige råd og tåkeprat med folk som tenker logisk og kan formulere seg.

Det er værdt å lese DN.se i sakens anledning.

Morten Mo

Rossmo Gård

Norge