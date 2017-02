Sverige er et land som vanligvis ikke mottar kritikk av OECD. Generalsekretær Angel Gurria og den svenske finsnaministeren Magdalena Andersson la frem en positiv rapport om svensk økonomi onsdag. OECD tror på oppgang i svensk produktivitet i motsetning til 2015. OECD spår fallende arbeidsledighet, og prognosen for 2017 er en vekst på 2,7 prosent og 2,2 prosentfor 2018. Under en pressebriefing i Stockholm onsdag sa OECDs generalsekretær Angel Gurria at verdensøkonomien fortsatt får lav vekst men at Sverige går mot strømmen.

Oljefondet har investert tjue milliarder kroner i Sveriges ti største industribedrifter. Den største eierandelen har fondet i Svenska Cellulosa(SCA) og Volvo AB. NBIM har investert 9,4 milliarder NOK i Volvo AB og eier 5,87 %. Fondet har investert 10,4 milliarder NOK i SCA, med en eierandel på 8,58 prosent. Norges Banks oljefond har også investert 471 millioner NOK iVolvo Personvogner i Gøteborg(Volvo Cars) i Gøteborg, som eies av kinesiske Geely, og som skal nyansette 800 personer i Gøteborg. Norges Bank Investment Management eier 1,13 prosent av Geely Automobil Holding, som er registrert på Cayman Islands.

Det svenske Ericsson havet i trøbbel da IT-boblen sprakk for seksten år siden. Tidsskriftet Veckäns Affärer reiser igjen spørsmålet om L.M. Ericsson, en av flaggskipene blant de største svenske bedrifter, kan overleve som svenskeid selskap, med Wallenbergs Investor og Indistrivärden AB, som største eiere. Ryktene om at det amerikanske IT-selskapet Cisco, kan komme til å overta selskapet, etter at de to selskapene inngikk strategisk partnerskap. Nordens Nyheter har sett på hvor sstor innflytelse det statlige norske oljefondet ahar i de ti største svenske industribedriftene, med basis i Veckans Affärers oversikt over Sveriges 500 største foretak.

Norges Banks investment Management er i ferd med å passere 10 prosent i Volvo AB og i Svenska Cellulosa AB . Dette er i strid med fondets egne pålegg om ikke å eie mer enn ti prosent i et enkelt aksjeselskap. I Volvo er NBIM nest største aksjonær, og stemmer for 5,87 prosent av stemmene. Fondet har investert 9,4 milliarder kroner i Volvo AB. Svenska Cellulosa (SCA) er oljefondets største investering blant «Top ten Sweden» med en investering på 10,4 milliarder, aksjer som gir stemmerette opp til 8,58 %.Oljefondet er nest størst med Handelsbankens Industrivärden som største eier. Oljefondet eier 2,01 prosent i Industrivärden uten å være oppført i 4-traders eierskapsregister som vanligvis er oppdatert. Dermed har NBIM, Black Rock og samarbeidsselskaper ca 5 % av aksjene i Industrivärden. Vi gjør oppmerksom på Industrivärdens konvertering av A-aksjene i klasse C-aksjer. På generalforsamlingen i 2011 ble det innført fleksibilitet for aksjonærene i Industrivärden gjennom vedtekter. Aksjonærer har rett til når som helst å be om konvertering av serien A-aksjer til serie C- aksjer. Her presenterer Nordens Nyheter oljefondets investeringer i Sveriges ti største bedrifter, og analysen viser at Norges Banks Investment Management kan være nær å stemme for en eierandel på over ti prosent i Volvo og SCA sammen med andre selskaper. Her er listen med Sveriges største bedrifter 2016(Kilde: Veckans Affärer):

Oms mrd.SEK Resultat Ansatte. Endring% Norges Banks eierandel . mrd.NOK

1 Volvo 317.1 12 20419 90193 -5 9,4 (5,87%)

2 Ericsson 247.1 8 19872 119719 2 5,5 (1,92%)

3 H&M 180.9 19 27242 104634 12 4,2 (0,79)

4 Vattenfall 164.5

5 Skanska 154.3 7 5976 48470 -16 1,1(1,79%)

6 Volvo Cars 124.5 20 1759 17062 8 Se fotnote

7 Electrolux 123.6 10 2101 58265 -3 1,3(1,9%)

8 SCA 115.5 11 9992 30218 32 10,4(8,58)

9 Atlascopco 102.6 9 18823 43588 0 5,2(1,97%)

10 Icagruppen 102.1 16 4225 23349 3 0,6(0,85%)

* Norges Bank har investert 471 mill.NOK i Geely Automobil Holdings på Cayman Islands(eierandel 1,13%)

Sveriges ti største bedrifter 2015:

BOLAG OMS. 2014 RES. MARGINAL% Ansatte

Volvo 283 045 5 089 2 94 625

Ericsson 227 983 15 811 7 117 156

Vattenfall 170 542 -824 0 30 827

H&M 151 419 25 89 17 93 351

Skanska 143 994 5 12 4 57 866

Electrolux 112 319 2 99 3 60 038

TeliaSonera 106 385 20 10 19 24 951

SCA 104 167 9 488 9 44 247

Volvo Cars 103 967 -3 406 – 15 768

Scania 97 295 8 322 9 37 534

Omsetning og resultat i millioner svenske kroner.