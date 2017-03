Norge går inn på eiersiden i de store nordiske produsenter av biodrivstoff. Oljefondet, BlackRock, Invesco Assset Management, og Vanguard eier tilsammen 6,83 prosent av aksjer i Nordens største treforedlingskonsern. Det finske statsselskapet Solidium eier 6,78%, mens Wallenberg Family eier 2,28%. NBIM i Oslo, som har eid over 5 % i Stora enso, er nede i 1,32 %, mens amerikanske BlackRock har 1,25 %. Stora Enso, svenske SCA og finske UPM kan ha kommet lenger enn norske Borregaard når det gjelder produksjon av biodrivstoff, skriver Nordens Nyheter

Best i Norden

Det amerikanske tidsskriftet «Biodrivstoff Digest» plassete nordiske Stora Enso på 33 plass blant de 50 «hotteste» selskapene innen avansert bioøkonomi. For sin første deltakelse i konkurransen, Stora Enso nådde en imponerende 33. plass av de 1000 selskapene som ble vurdert i Washington DC, USA. Stora Enso er blitt Nordens største produsent av biodrivstoff sammen med Svenska Cellulosa og finske UPM.

Norsk kapital i Stora

Stora Enso åpnet et innovasjonssenter for biomaterialerog næringsutvikling i Stockholm andre kvartal 2015. Stora Enso med Norges Bank på eiersiden, bygge opp forskningsprogrammer, forretningsutvikling og strategisk markedsføring omkring bioprodukter. Informsjonssjef Hanne Karrinaho i Stora Enso sa dengang til Nordens Nyheter at Norges Bank eide over 5 prosent uten å være med i aksjonærregisteret . Hun sa at oljefondets R-aksjer( A-aksjer har stemmerett) fantes på en såkalt nominee-konto, slik at andre selskapet ikke får noen informasjon om dem.

-Den eneste informasjonen vi mottar fra forvalterkonti er kunngjøringene de er pålagt å gjøre gjennom NASDAQ OMX når deres eierskap i Stora Enso stiger over 5% eller går under 5% av aksjekapitalen eller stemmene, sa Karinaho videre. I en kunngjøringen fra Norges Bank 23. april 2014, bekreftet NBIM at man eiede over 5 % i Stora Enso gjennom en utlånsaksjetransaksjon, der Norges Bank var utlåner.

Tredje største eier

-Norges Bank er ikke på vår liste over største eiere , fordi listen bare viser direkte aksjeposter. Listen bygger på aksjonærinformasjon fra Euroclear Finland Oy og Euroclear Sweden AB dele registre, og omfatter bare direkte registrerte driftsenheter, og dermed bestemte beholdninger (som kan være betydelig) holdt i forvalter eller megling kontoer kan ikke inkluderes. Stora Enso bekrefter derfor at aksjonærlisten er ufullstendig, sa Karrinaho. Det norske oljefondet og amerikanske Black Rock har gått ut og inn omkring 5 prosent av aksjene i selskapet.

Storas aksjonærregister

Her er aktuell aksjonærinformasjon for Stora Enso fra 2016.

Major shareholders’ announcements:

29 June 2016:

The number of holdings of BlackRock Inc. in Stora Enso’s shares including holding through financial instruments fell below the threshold of 5%.

25 April 2016:

The holdings of Norges Bank (The Central Bank of Norway) in Stora Enso’s shares including holding through financial instruments fell below the threshold of 5%.

Sveriges største produsent

Svenska Cellulosa, SCA, produserer miljøvennlig biodiesel på kvist og skogsavfall med Industrivärden(Handelsbanken) som største eier 4,96% . NBIM er nest størst med 4,87 %. Norges Bank eide tidligere 8,29 prosent, men har solgt sine aksjer til amerikanske BlackRock og Vangurad som eier 3,42 %. dermed eier BlackRock/NBIM som gruppe 8,29 % , som største minoritetseier. Styreleder Bjørn Wahlroos i finske UPM, Sampo og Nordea Bank, skal utkonkurrere oljebasert bensin og deisel med biodrivstoff. UPM Fortum og Valmet går sammen om å utvikle og produsere biomassebasert brensel som på sikt kan konkurrere ut oljebaserte produkter.Oljefondet er største aksjonær i finske UPM Kymmene sammen med J.P. Morgan, som tilsammen har 10,42 prosent som største aksjonær.UPM`s kunnskap om biodrivstoff spiller en sentral rolle i prosjektet skriver Nordens Nyheter.

Satser på forskning

Fortum,UPM og Valmet har gått sammen om å utvikle en ny , vinnende teknologi som skal produsere avanserte høyverdi cellulose brensel, for bruk i biler, bussser eller lastebiler. Ideen er å utvikle katalytisk pyrolyseteknologi for oppgradering av bioolje og kommersialisere denne oppløsningen.Ifølge flere studierblir pyrolyse-teknologi sett på som den mest konkurranse vennlige måte å produsere avanserte lignocelluloseholdige biodrivstoff på, og imøtekommer kraav om EU2020 klimagassutslipp reduksjon.

Femårig prosjekt

Det femårige prosjektet kalles LignoCat(lignocellulose brensel ved katalytisk pyrolyse )og er en naturlig videreføring av konsortiets tidligere bio- olje-prosjekt sammen med VTT Technical Research Centre of Finland. Prosjektet tr også sikte på å kommersialisere integrert pyrolyse-teknologi for produksjon av bærekraftig bio- olje for utskifting av fyringsolje ved industriellebruk. Prosjektet i konsortiet sikter på å utvikle ny teknologi for å produsere høyverdig biodrivstoff for å erstatte fossilt drivstoff for transport, og dermed skape ny virksomhet for konsortiets selskaper . har kjøpt opp svenske Preem AB. Forbes vurderte hans formue til $10.9 milliarder i 2016. Han var Etiopias rikeste(dobbelt statsborger),og Saudi Arabias nest rikeste. Al Amoudi er storinvestor i Sverige, også innen biodrivstoff.

Utreder ny teknologi

-Vi vil utvikle pyrolyse-teknologi som muliggjør forbedring av bio- olje kvalitet for videreforedling til transport drivstoff. Dette er en forretningsmulighet, noe som vil føre til nye bærekraftige prosesser og produkter. Vi ser et stort potensial i dette prosjektet og ser frem til et fruktbart samarbeid ,sier direktør Jussi Mäntyniemi, for teknologi og R & D i Valmet . Han sier videre at vellykket prosjektgjennomføring vil hjelpe skogsindustrien i investeringsbeslutninger for å starte avansert produksjon av biodrivstoff .

-Vårt mål er å bli en betydelig avansert biodrivstoff produsent . I samsvar med vår strategi, vil vi starte produksjonen i Lappeenranta med rå talloljerester som råstoff , og samtidig vi er på utkikk etter måter å produsere biodrivstoff av massivt tre- biomasse. Katalytisk pyrolyse er en av de lovende alternativene vi ser inn i, sa Petri Kukkonen, Vice President i UPM Biodrivstoff for to år siden. Nye teknologier basert på integrering mulig energieffektiv produksjon av avansert biodrivstoff vil være en måte å maksimere verdien av nordisk biomasse .

Sverige og Finland topper

Sverige ligger, sammen med Finland, i toppen i Europa når det gjelder å introdusere biodrivstoff. De fleste av EUs medlemsland ligger langt i fra målet om 10 prosent fornybart drivstoff innen 2020. Første halvår 2016 var 23,8 prosent av all diesel som ble levert til det svenske markedet, biodiesel. Det viser Svebios analyse av statistikk fra SCB.Bruken av biodiesel har økt kraftig de seneste årene, og er en av hovedforklaringene på at hver sjette liter drivstoff når er biobasert. Dette melder Svebio (Den svenske bioenergiforeningen).

– Vi tror ikke nødvendigvis at et økt omsetningskrav for biodrivstoff fører til flere arbeidsplasser i Norge, fordi påbudet ikke nødvendigvis innebærer at produksjonen blir gjort her hjemme, sier Borregaards direktør for forretningsutvikling og FoU Gisle L. Johansen til Dagbladet. Han jobber på Borregaards enorme anlegg for treforedling. Borregaard er blant verdens største – og Norges foreløpig eneste produsent av andregenerasjons bioetanol. Det dreier om biodrivstoff som ikke framstilles på bekostning av matvareproduksjon, til bruk i bensinbiler og lastebiler og busser som ellers ville gått på diesel. Borregaard ble utropt som en norsk spydspiss basert på regjeringens drøm om et grønt skifte ifølge NHOs årskonferanse.

– Den omfattende bruken av biodiesel og andre biodrivstoff minsker kraftig utslippene av drivhusgasser fra den svenske trafikken. Vi har allerede i dag kommet et godt stykke på vei mot en fossilfri transportsektor i Sverige, et mål som våre politikere håper å nå først rundt 2030, sier Svebios adm. dir. Gustav Melin i en kommentar.

– Det vi nå trenger ytterligere klarhet om de langsiktige avgiftsvilkårene for biodrivstoff, slik at vi kan få i gang investeringer og økt svensk produksjon. Vi trenger å utvikle og demonstrere ny teknikk for å produsere biodiesel også av andre skogsråvarer en tallolje, som er en begrenset ressurs, sier Melin. Økningen av biodrivstoff i løpet av første halvår 2016 gjelder først og fremst HVO-diesel, men også FAME-diesel har økt på markedet. HVO produseres av flere ulike avfalls- og restprodukter, som tallolje fra skogsindustrien og gjenvunnede vegetabilske og animalske oljer og fett. FAME utgjør nesten hundre prosent av dieselen RME som produseres av raps.Biodieselen finnes dels som rent biodieselbrensel, HVO100 og B100 og dels som innblanding i fossil diesel. HVO kan blandes i relativt høye andeler i den vanlige dieselen, og flere av drivstoffselskapene tilbyr nå diesel med en høy andel HVO. Mangetransportselskaper har i løpet av de seneste årene gjort store satsninger på biodiesel, skriver Nordens Nyheter.

Blander inn biodiesel

Mange EU-land, også Norge, blander inn biodiesel i fossil diesel for å redusere klimagassutslipp. Men biodiesel av planteoljer har lenge vært omstridt. Nå konkluderer en ny rapport fra den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment (TE) at første generasjons biodiesel av planteoljer, særlig palmeolje, gjennomsnittlig fører til 1,8 ganger så høye CO2-utslipp enn tradisjonell diesel. Produsentene av biodrivstoff i Finland og Sverige er klare til å øke produksjonen kraftig, dersom regjeringen blir enige med Ventre og KrF om høyere omsetningskrav, skriver Nordens Nyheter..