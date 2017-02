SAS kopierer Norwegian når selskapet nå etablerer deler av sin virksomhet i Irland, og åpner baser i London og Spania. Det skriver SAS i en pressemelding onsdag morgen. SAS vil med dette sikre seg samme betingelser som andre markedsaktører i en meget konkurranseutsatt næring. Arbeidsmarkedet i luften likner dermed på arbeidsmarkedet til sjøs, og dette utfordrer nordisk LO`s syn på arbeidstagers rettigheter i fremtiden, skriver Nordic News.

– Dersom SAS skal sikre langsiktige inntekter fra sentrale trafikkstrømmer og aktivt delta i det voksende markedet, må vi ha samme betingelser som andre markedsaktører, heter det fra SAS-sjef Rickard Gustafson i pressemeldingen.Dermed tar SAS enda et steg i retning av å gjøre det samme som SAS har kritisert Norwegian for: Etablerer seg i utlandet for å få ned kostnadene, både for selve driften av flyselskapet med egen driftistillatelse i Irland som vil redusere ansatte-kostnadene. SAS velger å etablere baser i land utenfor høykostnadsområdet Skandinavia. Det er styret i selskapet som har klarert denne beslutningen. SAS-sjef Rickard Gustafson sier at selskapet er nødt til å gjøre dette for å sikre SAS’ posisjon i det voksende fritidsreise-markedet.

Biter i det sure eplet

Til nå har Gustafson og resten av SAS-ledelsen vært kategorisk i sin strategi om at «SAS skal være et skandinavisk selskap med skandinaviske ansatte på skandinaviske vilkår.» Men han har samtidig tilføyd at hvis konkurransesituasjonen endrer seg dramatisk, må også SAS endre seg etter det.

Norwegian lanserte sin første flyrute i 1993. I 2015 bestilte selskapet 19 ekstra Boeing 787-9 Dreamlinere til langdistanserutene våre. Det har ført til stadig større belepgg og inntjening for Norwegian Her er en oversikt over Norwegians historie:

2015

Norwegian ble kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Signert avtale om å anskaffe 19 nye Boeing 787-9 Dreamlinere, noe som utgjør en bestilling på totalt 30 -9 Dreamlinere. Norwegian utvidet langdistanseoperasjonen ved å etablere base for langdistanseflyvninger på London Gatwick

og lanserte nye langdistanseruter til Las Vegas, Puerto Rico, St. Croix og Boston. Norwegian ble kåret til «Beste lavprisselskap i Europa» for tredje gang på rad og «Verdens beste lavprisselskap for langdistanseflyvninger» av Skytrax World Airline Awards. I tillegg ble Norwegian kåret til «Europas beste lavprisselskap» av Airlineratings.com, samt «Beste i regionen: Europa» og «Beste Inflight-magasin: N Magasin» av Passenger Choice Awards

2016

Norwegian ble kåret til «Beste lavprisselskap i Europa» for fjerde gang på rad og «Verdens beste lavprisselskap for langdistanseflyvninger» av Skytrax World Airline Awards for andre år på rad Selskapets første Boeing 787-9 ble llevert til direkteruter mellom Paris-Charles-de-Gaulle og USA Norwegian bestilte ytterligere to Boeing 787-9 Dreamlinere, og etablerte base i Roma, Italia

Viser lavpriskvalitet

Norwegian har for fjerde år på rad blitt kåret til «Europas beste lavprisselskap» av AirlineRatings.com. Juryen roser Norwegian for å utfordre bransjen ved å tilby passasjerer et kvalitetsprodukt til en lav pris.

– Vi setter stor pris på denne annerkjennelsen for fjerde år på rad. Alle i Norwegian arbeider hardt hver dag for å sikre at våre passasjerer får en god reiseopplevelse, og vi er takknemlige for at det arbeidet vi gjør som selskap blir verdsatt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

– Norwegian har revolusjonert lavprisbransjen med sitt prisbelønte produkt. Andre flyselskap har forsøkt å stoppe deres innovasjon og lave priser; derfor var det åpenbart at Norwegian skulle få denne anerkjennelsen, sier Geoffrey Thomas, Editor-in-Chief hos AirlineRatings.com til Nordens Nyheter.