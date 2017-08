Norge trenger et mangfold av stemmer, ikke minst på NRKs programflater. NRK har mottatt over 3600 klager på at Faten Mahdi al-Hussaini, programleder for «Faten tar valget» får beholde hijaben på. Bakgrunnen for klagene er sammenligningen med en sak i 2013 der et nyhetsanker hos NRK ikke fikk bruke kors på TV. Disse to situasjonene er, slik NRK viser, ikke sammenlignbare. Det er viktig å forstå nyanser, spesielt i en verden der nyhetsbildet blir stadig mer polarisert. For det handler ikke om hijab eller kors. Det handler om hvilken arena disse situasjonene utspiller seg på som er avgjørende i denne saken. En nyhetsanker på en nyhetsflate skal opptre nøytral og ikke bære religiøse symboler. Men i «Faten tar valget» er det nettopp Faten sin person – den hun er og hvilke standpunkt hun har midt i en valgkamp som er selve drivkraften i denne NRK-satsingen. Faten Mahdi al-Hussaini har tidligere stått opp mot ekstremisme og brukt sin ytringsfrihet. Grove trusler og hets i sosiale medier splitter heller enn å integrere, og har tidligere presset modige ytrere med minoritetsbakgrunn til taushet. Det bør ikke skje igjen, skriver William Nygaard styreleder i Norsk PEN i et innlegg på Facebook.