Oljekartellet Opec fortsetter å presse opp oljeprisene. Oljeselskapene øker dramatisk på de globale børsene. Amerikanske oljelagre drar i annen retning, men produksjonskuttene fra oljekartellet Opec har presset prisene over 56 dollar fatet. Oljeprisene er lite endret fredag, men ligger likevel an til å stige for andre uke på rad, samtidig som medlemmene i oljekartellet Opec fortsetter å kutte oljeproduksjonen. Tillit til at Opec-landene faktisk vil følge produsere i henhold til kvotene i produksjonskuttavtalen, i motsetning til tidligere, har sendt prisene opp denne uken til tross av en større enn ventet økning i de amerikanske råoljelagrene. Nordens Nyheter har hentet frem aksjekursene på oljefondets største investeringer i Europa og USA, og den gjennomsnittlige økningen på ett år på seks store oljeaksjer frem til siste dag i januar 2017 er 29,2 prosent:

Royal Dutch Shell 26,1 mrd.NOK (2,01%) Aksjekurs opp 50,3 prosent siste år

Exxon Mobile 22,5 mrd.NOK(0,78 %) Aksjekurs opp 13,7 prosent siste år

Total 15,4 mrdNOK(1,59%) Aksjeksurs opp 17,2 prosent siste år

Chevron Inc. 12,8 mrd.NOK(0,87%) Aksjekurs opp 41,3 prosent siste år

Eni SPA 7,0 mrd NOK 1,40%) Aksjekurs opp 12,6 prosent siste år

Conoco Phillips 4,5 mrd.NOK(0,89%) Aksjekurs opp 39,8 prosent siste år

Fler produksjonskutt

Det har i det siste kommet en rekke uttalelser fra flere ministere i Opec-landene om oljekuttene. Senest torsdag uttalte Algeries energiminister Noureddine Boutarfa at de samlede kuttene har nådd 1,5 millioner fat per dag, og at kuttene vil øke til 1,8 millioner fat per dag i februar. Målet fastsatt under Opec-toppmøtet i november i fjor er kutt på drøye 1,7 millioner fat.

– Markedet starter virkelig å avfinne seg med idéen om at Opec-etterlevelse kommer til å bli et mindre problem enn det har vært tidligere, sier råvareanalytiker David Lennox i Fat Prophets til Bloomberg News. Samtidig understreker Lennox at han ikke venter at Opec-kuttene vil føre til noen kjempeoppgang i oljeprisene, som en følge av den nå ventede økningen i oljeproduksjonen fra USA.

-Med økende amerikansk produksjon blir det vanskelig for oljeprisen å få noe sterkt, bærekraftig rally, sier han. Siden Opec-møtet i slutten av november har oljeprisen steget med omlag 20 prosent til dagens nivå på 56 dollar fatet.

USA holder tilbake

Tradingsjef Mark Anderle i TAC Energy sier på sin side til WSJ at oljemarkedet for øyeblikket er påvirket av et mer internasjonale og mer sammensatt bilde enn tidligere.

-Det er en mye mer internasjonal historie. Hvis noe, er USA sannsynligvis det eneste som holder oljeprisene litt tilbake, sier Anderle til avisen.

Slik er TDN Finans’ oversikt over oljeprisutviklingen fredag ifølge Dagens Næringsliv:

Brent 1. posisjon, som er mars-kontrakten, handles fredag morgen for 56,2 dollar fatet, ned 6 cent fra foregående handelsdag.

Da Oslo Børs stengte torsdag, lå Brent-kontrakten på rundt 56,35 dollar pr fat.

Prisen på Brent spot for umiddelbar levering noteres i morgentimene til 56,2 dollar, opp 3 cent fra foregående handelsdag.

Differansen mellom kontrakter i nordsjøoljen Brent og den amerikanske referanseoljen WTI er det seneste døgnet utvidet med 9 cent, slik at Brent-premien torsdag morgen er på 2,4 dollar per fat.

WTI 1. posisjon, som er mars-kontrakten, handles fredag morgen for 53,8 dollar fatet fat, ned 1 cent fra foregående handelsdag.

WTI-kontrakten lå på rundt 53,9 dollar per fat da Oslo Børs stengte onsdag, skriver Dagens Næringsliv.