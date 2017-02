Norwegian legger frem sine kvartalsresultater, som viser en omsetning på 6102 millioner kroner og et justert resultat, ebitda, på 673 millioner, sammenlignet med -266 millioner kroner i samme periode året før. Markedet ventet en omsetning på 6.160 millioner kroner og et ebitda-resultat på 515 millioner kroner i fjerde kvartal. Konsernsjef Bjørn Kjos omtaler selv resultatet som sitt beste «noen sinne, og viser til et resultat etter skatt på 1135 millioner kroner for 2016 som helhet. Totalt fraktet selskapet 2.110.576 passasjerer i måneden, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent fra samme periode året før. En alt større del av inntektene henter Norwegian nå på utenlandsrutene, skriver Nordens Nyheter,

Får flere nye fly

– Vi er glade for å kunne tilby direktefly til Pula både fra Stavanger og Trondheim. I tillegg åpner vi en sommerrute fra Bergen til Gran Canaria. Vi øker også antall avganger på populære feriedestinasjoner slik at passasjerer skal få enda flere valgmuligheter når de reiser med oss, sier kommersiell direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl. Norwegians ekspansjon fortsetter: Stavanger og Trondheim får direkteruter til Pula i Kroatia, Bergen får sommerrute til Gran Canaria. I tillegg økes rutetilbudet på en rekke sommerruter. Norwegian vil tilby en ukentlig avgang mellom Stavanger og Pula på fredager, med oppstart 2. juni. Ruten mellom Trondheim og Pula flys en gang i uken på søndager, med oppstart 18. juni. Fra Oslo øker Norwegian antall avganger til Verona, Bordeaux, Milano, Varna, Argarve/Faro, Dublin, Sicilia/Catania, Helsinki, Pisa/Toscana, Pristina, Gran Canaria Tenerife og Madrid. Fra Trondheim økes rutetilbudet til Split og Malaga. Fornyelsen av Norwegians flåte fortsetter i 2017 med levering av ni Boeing 787-9 Dreamlinere, 17 Boeing 737-800 og seks Boeing 737 MAX.

– Bare i år vil vi motta 32 splitter nye fly. Dette betyr at vi vil tilby våre passasjerer mange nye og spennende ruter fremover. Vi ser frem til å ønske enda flere passasjerer velkommen om bord våre komfortable og mer miljøvennlige fly, sier Thomas Ramdahl. Norwegians flyflåte er en av de de yngste og grønneste i verden med en gjennomsnittsalder på bare 3,6 år, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, i Norwegian. Dette viser gjennomsnittet av estimater SME Direkt har hentet inn for TDN Finans blant elleve analytikere. Selskapet omtaler selv resultatet som sitt beste «noen sinne», og viser til et resultat etter skatt på 1135 millioner kroner for 2016 som helhet.

Internasjonal vekst

– Vi er svært fornøyde med å kunne rapporterer våre beste resultater noen sinne i et år med sterk internasjonal vekst, etableringen i nye markeder og tøff konkurranse, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en melding fra selskapet.

– Vi går inn i 2017 med en ambisjon om å øke og styrke vårt fotfeste i etablerte markeder, mens vi samtidig utvikler vårt rutenettverk til nye deler av verden.

Selskapet hadde tilleggsinntekter på 129 kroner per passasjer i kvartalet, mot 126 kroner i tilsvarende kvartal året før. Tilleggsinntektene var ventet til 138 kroner per passasjer.

Norwegians trafikktall for januar viste at en god del flere valgte å fly med lavprisselskapet denne måneden. Passasjertrafikken (RPK) økte med 30 prosent i januar 2017, sammenlignet med samme periode året før. Totalt fraktet selskapet 2.110.576 passasjerer i måneden, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent fra samme periode året før, skriver Nordens Nyheter.