Regjeringen Erna Solberg hentet en av de beste på UD`s oldboyslag til jobben som president i ESA, EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen. Tidligere ambassadør Sven Erik Svedman , fyller 70 år 13. oktober, som leder av overvåkingen av at Norge følger EØS-avtalen, skriver Nordens Nyheter i en kommentar. Svedman er utdannet Siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige, som sammen med Universitetet i Uppsala regnes som Nordens viktigste akademiske arena. Svedman har bred erfaring fra Utenriksdepartementet og har også samarbeidet med ledende Ap-politikere som Jens Stoltenberg som Jonas Gahr Støre. Svedman var statssekretær for handelsminister Kaci Kullman Five fra Høyre, og passer altså på at Norge fortsatt er best i EU-klassen.

Sitter ut neste år

Aftenposten var først ute med nyheten om atn den tidligere Berlin-ambassadør, statssekretær, protokollsjef og utenriksråd. Sven Erik Svedman ville bli utnevnt til norsk medlem av ESA-kollegiet Dermed fikk han jobben , og 13 oktober fyller han 70 år, fortsatt i full jobb som som president i ESA, en stilling han har frem til nyttår neste år. Det er et mektig organ som påser at EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein følger de EU-reglene som er en del av EØS-avtalen som betyr at ESA kan sette til side norske stortingsvedtak, dersom det mener at disse er i strid med EØS-avtalen. Det godkjenner også statsstøtte. Norge har siden starten hatt presidenten i ESA med unntak av en kort periode. Den posisjonen vil Norge fortsatt ha. Derfor har det vært viktig for regjeringen å finne en diplomatisk tungvekter til denne jobben. Island ville i sin tid ha stillingen. Norge skulle ikke skal ha klippekort på posisjonen. Island har i dag generalsekretæren i EFTA og Liechtenstein presidenten i EDFTA-domstolen. Dermed mener UD at Norge hadde gode kort på hånden for at Norge skulle ha ha presidenten.Mange av dem som bekler viktige funksjoner i forhold til EØS-avtalen har vært med siden EU-forhandlingene for vel 20 år siden. Flere av dem er tett på pensjonsalder. Når Svedman slutter som president i ESA bør han skrive en bok om sine erfaringer med norske og utenlanddske politikere og kongehus.

Uavhengig organ

Norge har altså en sprek og velkvalifisert 70-åring på toppen av ESA, et organ som ikke har noen formell øvre aldersgrense, mendet er åremålsperioder på vel to år for medlemmer av kollegiet. ESA-rådet består av en representant fra hvert av de tre landene; Norge, Island og Liechtenstein. Sven Erik Svedman har tidligere vært utenriksråd og som nevnt statssekretær i Utenriksdepartementet i Jan P. Syses regjering (1989–1990). Svedman har vært ekspedisjonssjef i UD og minister ved Norges ambassade i Washington, ambassadør i Tel Aviv, og ambassadør i Paris. Fra 2007 til 2014 var han ambassadør i Berlin. Deretter var han sjeføkonom i Utenriksdepartementet frem til han ble utnevnt til president i ESA i 2015. Sven Svedman er kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenesteorden og ble i 2005 utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden,når han feirer fødselsdagen i ETA-residensen i Bryssel i Belgia.

Av Nils Petter Tanderø