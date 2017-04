Per Boman ble valgt til ny styreleder i Svenska Cellulosa 4. april og får 2,1 millioner svenske kroner i honorar for 2017. SCA er en av det norske oljefondets største svenske investeringer og NBIM stemmer for 8,67 % av aksjene i selskapet med en ierandel på 5,52 %. Selskapet deler ut SEK 5,75 pr. aksje og deler selskapet i to med direktør Yngve Slyngstad i Norges Banks Investment Management.

Ett av selskapene vil forbli kjent som SCA, et ressurssterkt og godt etablert skogsselskap som vil omfatte skogprodukter, og alle skogsområder som i dag eies av SCA Konsernet. SCAs hygienevirksomhet, som inkluderer de nåværende forretningsområdene personlig hygiene og mykpapir, samt det nylig oppkjøpte selskapet BSN medical, blir et ledende gobalt selskap innen hygiene og helse som vil operere med navnet Essity.

På dagens generalforsamlig stemte aksjonærene for å dele selskapet, etter forslag fra styret. Delingen vil bli utført på et passende tidspunkt etter fullført børsnotering, men ikke senere enn i andre halvdel av 2017. Tidligere styreleder Martin-Löf har fått skarp kritik etter att Svenska Dagbladet avslørte att han blant annet har brukt SCA`s fly til private jaktreiser og til reiser med sin familie.

– Jeg er glad for at aksjonærene støtter styrets forslag om to separate børsnoterte selskaper. Dette vil øke verdien for aksjonærene gjennom økt fokus, kundeverdi og uviklingsmuligheter. I tillegg vil hver enkelt bedrift enklere kunne lykkes med å realisere sine strategier. Vi ser frem til en spennende fremtid for våre to sterke børsnoterte selskaper, sier Magnus Groth, nåværende konsernsjef i SCA og fremtidig konsernsjef i Essity .

SCA ble grunnlagt i 1929 som et skogselskap som opererte i Sverige. Med årene har selskapet ekspandert geografisk og til andre forretningsområder som papirproduksjon, personlige hygieneprodukter og mykpapir. Synergier mellom virksomhetene har blitt redusert over tid. I 2016 sto hygienevirksomheten for 86 prosent av konsernets salg.

Etter delingen vil Essity bli et ledende globalt hygiene- og helseselskap som utvikler, produserer, markedsfører og selger produkter innen personlig hygiene. Essity stammer fra ordene «essentials» og «necessities», og er godt egnet til å representere produktene det nye selskapet tilbyr. Essity sin visjon er å øke velvære gjennom ledende hygiene- og helseløsninger.

Produktene selges i rundt 150 land under globalt ledende merkevarer som TENA, produkter for inkontinens, og Tork, i tillegg til andre velkjente merker som blant annet Libero, Libresse, Edet, Lotus, Zewa og Vinda. Med oppkjøpet av BSN medical, et ledende selskap innen medisinske løsninger, styrker Essity mulighetene innen helsesektoren med merker som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite og Actimove.

– Hygiene og helse er nødvendigheter for et bedre liv, og våre produkter og løsninger spiller en sentral rolle i forbedret velvære for alle, overalt, sier Magnus Groth.

Trefordelingskonsernet vil fortsette under navnet SCA. I dag eier SCA 2,6 millioner hektar skog i Nord-Sverige. Dette tilsvarer 5 prosent av hele Sverige, og gjør det til Europas største privateide skogselskap. Med et slikt unikt fundament har SCA utviklet en godt etablert industri, designet for å skape høyest mulig verdi fra skogen. En ressurseffektiv industri der hele treet brukes til verdiskapning. Skogselskapets produkter omfatter heltre-produkter, tremasse, kraftliner, trykkpapir og fornybar energi, sier Karl Stoltz, Media Relations Manager, og Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, til Cision.