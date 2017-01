Kunstneren Jørund Seljestad bodde fra 1982 ved siden av Herman Wildenveys hus i Stavern. Seljestad døde som en nesten ukjent kunstner men malte som Edvard Munch. I disse dager legges to malerier i gult ut til salg hos Blomqvist på CC-vest i Oslo. Det er også lagt ut for salg noen plakater som Jørund Seljestad brukte på sine utstillinger. Seljestad levde et dramatisk liv, til tider betydelige pengesorger. Han pantsatte sine bilder i Notodden Sparebank, og noen driftige siviløkonomer av den eldre garde( Edgar Johannesen i Tiedemans Tobakksfabrikk og Nils Tanderø i Siviløkonomforeningen), kjøpte ham ut av gjeldskrisen. De fikk betaling i form av blder ogto av disse legges nå ut til salg på auksjon hos Blomquist i Oslo.

Munch-utstilling

I disse dager vises en utstilling av Vincen van Goghs og Edvard Munchs bilder på Munchmuseet i oslo. van Gogh var som Seljestad like ukjent da han døde som da han levde. Antagelig har Munch vært et forbilde for Seljestad, hvis kunst likner på vår største malers bilder. Jørund Seljestad gikk på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 4 år, fra 1953 til 56. Han gikk på Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg 1956–58; Konstfackskolan, Stockholm, Accadémia di Belle Arti, Firenze og San Fernando, Madrid mellom 1959 og – 63. Han fikk Ferdinand Finnes legat 1957; Eriksens legat 1957; Studieopphold i Italia 1957–58; senere en rekke opphold i Spania, Frankrike, Italia, Tyskland, Danmark og Sverige. Men uten at han fikk noe gjennombrudd som kunstner. Kanskje levde han et altfor hardt liv.

Ikke gjennombrudd

Han livnærte seg som kurslærer på Statens lærerskole i forming, Notodden 1972, var medlem Unge Kunstneres Samfunn, nestformann og kasserer 1960–61, og han sto for en rekke utsmykninger i offentlige samlinger: En rekke avisomtaler og utstillinger, første ikke til det gjennombruddet som ble Edvard Munch til del. Kanskje en bok om Seljestads dramatiske liv kan får fart i interessen for en kunstner som hadde de samme kunstnerevner som Edvard Munch, og som ikke levde et liv som var så forskjellig fra det livet Norges største billedkunster levde, skriver reporter Erik Heming.