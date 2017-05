Professor i økonomisk historie Einar Lie hadde nylig en tankevekkende artikkel om grunnlaget for den norske oljerikdommen. Hva han i liten grad pekte på, var det faktum at alle med norsk pass eier 1,6 millioner kroner av oljefondet. Hver nordmann eier mer enn 1,5 millioner kroner. Statens rolle i norsk næringsliv og den statlige forvaltningen av verdens største(statlige oljefond) er noe eget i Norden. Så har det statlige oljefondet tatt på seg rollen som forvalter av globale aksjer, noe som gjør oss alle til gode kapitalaister. Dagbladets kommentator Ola Magnus Rydje kaller Øystein Spetalens suksess for flaks. Han er storaksjonær i den nye Bank 2 og eier også 1,6 millioner kroner av det norske oljefondet. Vi har alle hattt en utrolig flaks og et snev av dyktighet ved å velge deet amerikanske oljeselskapet Phillips som samarbeidsparter. Selskapet fant som kjent olje på Ekofisk i 1968.

Sentrum for Jonas

Lederen i Dagbladet 18. mai henger ut partileder Jonas Gahr Støre for at han har arvet aksjer i Jøtul og for at han er med i et byggeprosjekt med 3 prosent, der også Stein Erik Hagen(støtter Høyre) har satset noen millioner. Hagen er også storinvestor i kjøpesentereet Emporia i Syd-Sverige på vei til København. Jonas eier også 1,5 millioner av oljefondet noe som fører til større intresse for aksjer i Norge, noe som hittil har vært forunt svenskene. Det var statsminister Odvar Nordli som ville kjøpe 40 prosent av Volvo for et par milliarder(1,4 milliarder for å være nøyaktig). Venstresiden i Arbeiderpartiet(Frank Aarebrot) kritiserer Støre for å investere egne penger i andres eiendom. Et slikt politisk syn er destruktivt og vil føre til krav om at Ap samarbeider med Senterpartiet eller Kristelig Folkeparti i en ny samlingsregjering etter valget til høsten. Hareide bør selvsagt velge samarbeid med Arbeiderpartiet fordi mye av håndtverket i de politiske verkstedene er ganske like. Ap må ikkeuten videre la seg styre av senterpartiet eller partileder Trygve «Slagsmål» Vedum.

Gir bort et imperium

Investor Kjell Inge Røkke ønsker å gi bort sitt industriimperium til en stifttelse. Dermed flytter han den personlige makt i en rekke selskaper over til jurister i norske stiftelser. Det kan likne på det familien Wallenberg har gjort i Sverige, der Marcus og Jacob jr. ikke eier aksjer privat. Dette kan vel være en modell for Jonas Gahr Støre: Gi bort Jøtul til en stiftelse nå som du er blitt partileder i Arbeiderpartiet. I Danmark er eierskapet omkring rederiet Maersk McKinney Møller svært konsentrert. Poenget er at det må være lov å være rik i Norge på samme måte som i Danmark og Sverige. Dette gjelder staten såvel som partileder Jonas Gahr Støre, som ifølge Dagbladet mangler politisk rådgivning. Men Støre har et viktig kort på hånden: Oljefondet kan brukes til å skape store industrielle samarbeidsprosjekter med verdens største globale selskaper. Derfor ser fremtiden lys ut for Norge, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.