Hvem skal gåsemor ta under sine beskyttende vinger? Eller hvem skal hun bære på ryggen?

Den parlamentariske situasjonen for Erna Solberg etter Stortingsvalget blir ikke den enkleste. Om hun ønsker fortsatt regjeringsmakt så er hun, som etter forrige valg, avhengig av de tre støttepartiene, FrP, Venstre og Krf.

De to sistnevnte partiene, og da særlig Krf, har uttalt stor misnøye med å se Frp i regjeringskorridorene sammen med Erna Solberg og Høyre. I hvert fall ikke i den menigheten ønsker man å støtte en slik konstellasjon. Dermed blir det nærmest håpløst for Høyre å finne en regjeringsdannelse med parlamentarisk flertall. Det blir å kjøre et løp med støtte fra sak til sak. Det kan bli slitsomt i lengden.

Taper og vinner

Stortingsvalget 2017 ble på ingen måte noen overraskelse resultatmessig. At den store taperen, Arbeidepratiet og Jonas Gahr Støre, skulle ende opp med en oppslutning på i overkant av 27 prosent, var helt i tråd med forhåndsprognosene og må vel også sies å være et utslag av partiets manglende markering av gode saker, særlig vis a vis Høyre. Høyre på sin side, har, selv med en liten tilbakegang, nok greid seg på Erna-effekt og stabilitet. Det går nok mot sterk diskusjon innad i Ap om lederskap etter dette.

Valgets vinner, Senterpartiet, fikk en solid tilbakemelding fra velgerne om betydningen av nærdemokrati og nei til kommunesammenslåing. Over 10 prosent av velgermassen så ja til det tidligere Bondepartiet, en oppgang på nesten fem prosent. Man må tilbake til Bortens tid og EU-avstemningene for å finne like sterk oppslutning.

Mellompartier som avgjør

Vippeposisjonen til de to partiene på borgerlig side ble som ventet. Begge kom så vidt over sperregrensen og med et samlet mandat på 16 representanter (8+8) , representerer dette en trussel for Erna og Siv i deres høyst sannsynlige forsøk på å danne regjering. Samlet så har borgerlig side mistet 7 mandater siden forrige periode. På venstresiden var det særlig nevnte Sp og Sosialistisk Venstreparti som har grunn til å juble – SV med sine 11 mandater (+4) og Sp med sine 18 (+8). Nytt i den sosialistiske leir var at partier Rødt tok ett mandat i Oslo. Det samme gjorde Miljøpartiet og beholdt sitt ene mandat.

Regjeringskabal med balansekunst

Men det er regjeringskabalen og hvem som vil støtte hvem som kommer til å bli det interessante i dagene som kommer. Intet er avgjort. For eksempel vil en allianse mellom Ap, Sp, SV og Krf vil samlet gi disse partiene et parlamentarisk flertall (86 mot 85).

Her må det utvises balansekunst og sikkert mye hestehandel for å få enten den ene eller andre konstellasjon på plass. Så her blir det viktig for gåsemor å samle flokken sin riktig, lede den samt å holde den skikkelig under vingene.