Norge har store muligheter for å utvikler sterke, innovative vektbedrifter som kan levere produkter og tjenester samt dataløsninger, skriver administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Norge mangler først og fremst ledere i offentlig sektor som kan tenke og arbeide tverrpolitisk. Traaseth skriver i tema-avisen «Innovasjon og forskning» , at nedgangen i olje og gassproduksjon, kombinert med et sterkt fall i prisene, har ført til store tap på eksportsiden. Innovasjon Norge har beregnet at nedgangen i oljeproduksjon og oljepriser som et minimum krever at vi må erstatte 854 milliarder kroner i tapte eksportinntekter. Det tilsvarer summen av skatter og avgifter i Norge i 2015.

Ledende finanssentrum

Her er det interessant å studere Norges Banks prognoser for oljefondets utvikling. Fredag 18. november 2016 er oljefondets verdi 7350 millioner kroner, en slags «All-Time-high» etter kursoppgangen på Qall Street, etter at Donald Trump ble valget til USA`s 45 president. Dersom vi ser på Norges Banks prognoser for oljefondet, ser vi at fondet øker med 886 milliarderkroner fra idag og frem til 1. januar 2020 ifølge disse prognosene. Fondets verdi var denne fredagen oppe i 7350 millioner kroner, og 1. januar 2020 vil fondet ha en verdi på 8236 millioner kroner. Dermed kan vi i realiteten(i Norge)sitte stille og rolig å hente inn tapte eksportinntekter på verdiøkning i aksjer og andeler i selskaper over hele verden. Hva skal vi vi leve av etteroljen ? Svaret er blant annet finansforvaltning. Vi må gjøre Oslo til verdens ledende finanssentrum.

Direkte investeringer

Vi må selvsagt investere de nesten tusen milliardene vi henter inn på økningen av oljefondet i aksjer, andeler og eiendom. Vi må investere dem i selskaper i utlandet som kan ha betydning for Norge, som kan bygge veier, jernbane, eller annen infrastruktur i Norge, som Skanska eller NCC (Norwegian Construction Company), og som fører tanken hen til Volvo, som tidligere statsminister Odvar Nordi forsøkte å kjøpe på vegne av A/S Norge engang på syttitallet. Vi ser liten forståelse for tankegangen om å skape en ny industristrategi i finansdepartementet under den blågrønne regjeringen. Finansminister Siv Jensen bør kunne, uten å ta nevneverdig risiko,sørge for at oljefondet får investere mer enn ti prosent i enkeltselskaper, og satse de tusen milliardene på strategiske selskaper som kan ha betydning for Norge og Nord-Europa. Hvorfor? Vi vil med dette å kunne få økt innflytelse på selskapenes politikk og policy, og dermed påvirke deres investeringstrategi i Norge og Norden. Vi kan med hell investere i globale oljeselskaper som igjen kan bidra til å utvikle den norske sokkelen(Lofoten og Vesterålen). Eller vi kan satse på selskaper som arbeider med vind- eller solenergi som danske Vesta Winds. Eller satse på våpen- jagerflyprodusenten Saab AB, som kan øke sikkerhet og beredskap i Norden, i tråd med nye krav til egenandeler i NATO fra USA`s 45. president Donald Trump.

En ny industristrategi

Vi tror at partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet er mannen som kan utforme en helt nye ny industristarategi basert på denne tankegangen. LO har alltid vært svak for å bruke statlige penger til å utvikle norsk industri, og med Høyres manglende entusiasme for statlig næringsdrift, venter vi et omfattende industriprogram fra regjeringen Støre som bygger på denne tankegangen. Bruk nesten en milliard i oljepenger til å investere i utenlandske( indirekte i norske bedrifter) , som kan skape nye arbeidsplasser i Norge. Med dette gir vi adm. direktør Anita Krohn Traaseth ha ros for at hun har jartlagt tapet i kroner som følge av oljekrisen. Dermed gir hun gir Arbeiderpartiet muligheten til å lansere en helt ny industristrategi frem til 2020 for landets kommende statsminister Jonas Gahr Støre.