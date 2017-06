Storbritannias statsminister Theresa May(Bildet) lytter til resultatet i hennes valgkrets Maidenhead i England, fredag 9. juni 2017. Den britiske statsminister Theresa May innser at det konservative partiet kan miste flertallet i parlamentet. Bildet er tatt av Associated Press. De siste prognosene viser at det konservative partieti Storbritannia ikke får flertall. Ifølge en fersk BBC-målingmangler de åtte plasser for å få flertall med 326 plasser. Labour, ledet av Jeremy Corbyn, lå an til å få 262 seter i parlamentet, 30 flere enn i dag, ifølge den samme målingen.

Labour går frem

Partileder Nicola Sturgeon i Det skotske uavhengighetspartiet SNP karakteriserer valgresultatet ifølge Financial Times som en katastrofe for statsminister Theresa May. Men opptellingen etter det britiske valget er fortsatt ikke over. BBC`s ferske prognoser viser at Det konservative partiet får 318 seter i Parlamentet, og liberaldemokratenes tidligere leder og visestatsminister Nick Clegg har mistet plassen.

Tidligere visestatsminister Nick Clegg, som satt i koalisjonsregjering fra 2010 til 2015, mistet plassen til en Labour-kandidat. Financial Times karakteriserer dette som «det største sjokket så langt». Den som lever ved sverdet, skal dø ved sverdet, sier Clegg til BBC.

– Jeg har aldri unngått politiske valg. Jeg har alltid forsøkt å stå ved de liberale prinsiplene jeg tror på, sierClegg fredag. Clegg sa torsdag til fjernsynskanalen ITV at det er utelukket at Liberaldemokratene går inn i en koalisjon med det konservative partiet.

Det britiske pundet har falt mot de største valutaene i løpet av natten. London-børsen ligger an til å åpne lavere. Markedene frykter et «hung parliament» hvor ingen har flertall.

«Det er ingen tvil om at dette er det verste som kan skje. Vi har sagt at det vil utløse maksimalt kaos hvis De konservative får mellom 290 til 325 plasser. Dette er en gråsone hvor det ikke er nok til konservativt flertall, men heller ikke nok til å få på plass en stabil Labour-koalisjon», skriver finansinstitusjonen ING i en rapport, ifølge Dagens Næringsliv.