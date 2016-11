Generalsekretær Jens Stoltenberg advarer Donald Trump mot eet amerikansk sololøp i sikkerhetspolitikken. Stoltenberg skriver i den britiske avisen Observer om sin frykt for at alliansen mellom Europa og USA svekkes. NATOs generalsekretær gir en klar advarsel til den nyvalgte amerikanske presidenten Donald Trump: «Gå alene er ikke noe alternativ, hverken for Europa eller for USA, skriver NATO`s norske generalsekretær. Jens Stoltenberg skriver at Vesten står overfor den største sikkerhetspolitiske utfordringen på en hel en generasjon. Han miner om at de NATO-allierte kom til unnsetning USA etter angrepene nine-elleven 2001 og selvom det kanskje er «dypere forskjeller» mellom NATO`s 28 medlemsland idag, er er det på tide å «holde liv i det som forener» under et sterktamerikansk lederskap».

Minner om solidaritet

Donald Trump beskrev NATO som foreldet i månedene før han ble valgt og reiste spørsmål om hvorvidt USA under hans ledelse ville komme til unnsetning dersom NATO-allierte ble utsatt for et militært angrep. Stoltenberg gjentar at vi står overfor de største sikkerhetspolitiske utfordringen på en hel generasjon. Stoltenberg skriver at det ikke er tid til å stille spørsmål ved verdien av samarbeidet mellom Europa og USA. Den eneste gangen NATO har påberopt seg selvforsvarklausulen, dvs at et angrep på en er et angrep på alle(artikkel 5), var til støtte for USA etter 9/11 terrorangrepene. Dette var mer enn bare noe symbolsk. NATO tok på seg ansvaret for for operasjonen i Afghanistan. Hundretusener av europeiske soldater har siden tjenestegjort i Afghanistan. Mer enn 1000 soldater har betalt den ultimate prisen i en operasjon som er et direkte svar på et angrep mot USA.

Må øke bidragene

Jens Stoltenberg, tidligere norsk stasminister, innrømmer at USAs NATO-allierte må øke bidragene, et krav laget av Donald Trump under presidentkampanjen. Amerikas Forente Stater står idag for for 70% av NATO`s utgifter.NATO`s generalsekretær skriver at politiske ledere på begge sider aav Atlantere har sterke historiske bånd som binder oss sammen, og vi er stolte av vår felles historie, skriver Stoltenberg.

Større usikkerhet

Det er altfor lett å ta frihet, sikkerhet og velstand for gitt. I disse usikre tider trenger vi et sterk amerikansk lederskap, og vi trenger europeere som tar sin del av byrden. Men fremfor alt må vi gjenkjenne verdien av samarbeidet mellom Europa og Amerika. Det gjenstår som helt uunnværlig. Stoltenbergs lidenskapelige innspill i The Observer bare dager etter at Trump blevalg til amerikansk president og flytter inn i Det hvite hus, fremhever de dype bekymringer i europeiske militære kretser om hva hvordan nye amerikanske presidenten ser på samarbeidet i og med NATO..I juli sa Donald Trump at NATO var ute av stand til å håndtere terrorisme og at man ikke uten videre kunne regne med amerikansk beskyttelse Stoltenberg, men slo tilbake og hevdet at NATO spiller en avgjørende rolle i kampen mot i kampen mot den islamske staten(IS), og i kampen for å bekjempe terrorisme i Midt-Østen og Nord-Afrika.

Vil advare Russland

Han advarer mot Putins Russland og skriver at de tusenvis av soldater , som er samlet langs hele den vestlige grensen bør ses på som en ekte trussel der vesten må reagere. Donald Trump han ville bygge opp et godt forhold til Russland og Putin, og dette har skapt forverring i forholdet til Kreml. Pentagon bør således stoppe Obamas troppereduksjoner i Europa som følge av den russiske aggresjonen. Stoltenberg skriver at NATO har implementert den største forsterkning av vår kollektive forsvarsevne siden den kalde krigen. Og USA har i overholdt sin forpliktelse i forhold til europeisk sikkerhet, der opprettelsen av en ny pansretbrigade i Øst-Europa har gitt støtte fremtidige forsterkninger. Dette er avskrekking, ikke aggresjon. Vi ønsker ikke åprovosere frem en konflikt, men forebygge en militær konflikt.

Må være en grunnpilar

NATO-bataljone kan ikke sammenlignes med antall soldater i russiske divisjoner rett over grensen.EU- kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa nylig at vi trenger en ny start innen europeisk forsvar, opp til målet om å sette opp en europeisk hær. Tidligere utenriksminister Jack Straw i Storbritannia sa at slike forslag ville gjøre avstanden til Trump større i Nato. The Observer skriver at Frankrike og Tyskland planlegger å arbeide videre med et forslag om en tettere europeisk militær integrasjon i de kommende ukene. Norbert Röttgen, leder av utenrikskomiteen i den tyske Forbundsdagen, sier at det gjør det enda enda viktigere å følge opp Donald Trump etter valget. Han understreket at det var et viktig område hvor Storbritannia bør inngå kompromisser under Brexit-forhandlingene, skriver Nordens Nyheter.

, medlem av den franske

nasjonalforsamlingens (Utenrikskomiteen), advarte mot at verden nå er «mer uforutsigbar» med Donald Trump i Det hvite hus

og hun oppfordret til Storbritannia til fortsatt å spille en rolle i en styrket europeisk forsvarsstruktur med NATO som

utgangspunkt, frmfor å satse på et ensidig europeisk forsvarssamarbeid, skriver The Observer.