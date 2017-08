Krisen i oljesektoren fører til at Aker Solutions må kutte140 jobber i produksjonsavdelingen i Tranby. Inntil 140 stillinger forsvinner i løpet av første halvår 2018, skriver NTB.De ansatte i bedriften fikk den tunge beskjeden på et møte torsdag ettermiddag. Krisen har tidligere også ført til store nedskjæringer i Tranby, men da hovedsakelig innen engineering og blant kontoransatte, skriver Drammens Tidende.

– Nå mister inntil 140 ansatte som er i eller tilknyttet produksjonen jobben, sier Arne Chr. Rødby, klubbleder i verkstedklubben i Fellesforbundet ved Aker Solutions på Tranby til Drammens Tidende.De ansatte i produksjonen har hittil vært forskånet fra nedbemanninger som følge av oljenedturen fordi selskapet har hatt langsiktige store ordrer. Men disse ordrene nærmer seg nå slutten uten at bedriften har fått inn nye og like omfattende bestillinger. Klubben skal nå i forhandlinger med ledelsen for å se på muligheter for naturlig avgang, tidligpensjon eller jobb i andre deler av konsernet, skriver NTB.

Går ikke på skinner

Aker Solutions skriver at Johan Sverdrup-feltet ligger i Utsira High-området i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger ved vanndybder på 110-120 meter. Reservoaret på 200 kvadratkilometer ble oppdaget i 2011 og har estimerte reserver på mellom 1,7 og 3 milliarder fat oljeekvivalenter. Produksjonen er planlagt å starte i slutten av 2019. Daglig produksjon i første fase er estimert til 315 000 – 380 000 fat per dag, og feltet vil produsere i 50 år framover. Ved topp er produksjonen anslått til å nå 550 000 – 650 000 fat daglig. Det tilsvarer 25 prosent av Norges nåværende petroleumsproduksjon.

Aker Solutions leverte mulighets- og konseptstudier for Johan Sverdrup-funnet i 2012-2013. I slutten av 2013 vant selskapet en rammeavtale fra Statoil for å levere ingeniørtjenester, innkjøp og styringsstøtte til første fase av utviklingen. Front-end engineering design (FEED) ble utført i 2014, engasjerende et av de største FEED-teamene noensinne samlet av selskapet for å detaljere ut fire plattforms felt senter konsept.

Kontinuitet i personell og systematisk kunnskapsoverføring fra FEED-fasen var avgjørende for å sikre en sømløs overgang til kontrakten om prosjektering, innkjøp og administrasjon (EPMA), som begynner tidlig i 2015. Prosjektet vil i sin helhet innebære rundt 1200 av Aker Solutions ‘tekniske ressurser. De seneste oppsigelser i Aker Solutions tyder på økende problemer i selskapet.