Kinesiske Geely, som eier Volvo, vil bygge en gigantisk innovasjonssenter på Lindholmen i Göteborg med fokus på utvikling av elektriske biler. Senteret skal ansette 3500 personer, som inneholder både leiligheter og t hotell. Onsdag møter styreleder Conhui An Gøteborgs ordfører i Kina for å undertegne en avtale om bygging av et 80 000 kvadratmeter innovasjonssenter på Lindholmen i Göteborg. Avtalen undertegnes etter statsminister Stefan Løfvens statsbesøk i Kina. Geely Automobile Holdings Co Ltd er børsnotert i Hong Kong men registert på Cayman Islands. Det norske oljefondet er nest største aksjonær i selskapet med 1,96 prosent.

Svensk statsbesøk

En historisk dag for Geely formann Li Shufu er på plass, selv som statsminister Stefan Löfven. Prosjektleder Gang Wei er mannen som skal gjennomføre milliardinvesteringen som også omfatter utbygging av Gøteborgs havn.

– Geely har gjort betydelige investeringer i Gøteborg. Sverige og Gøteborg er faktisk Geely andre hjem. Vi startet Cevt fire år siden med syv personer, nå har vi mer enn 2200 ansatte. Så Gøteborg er en viktig partner for Geely i Europa i fremtiden, sier Gang Wei.

Kjempeanlegg

Geely Innovasjonssenter vil ligge nær Lindholmen Science Park, og er nærmeste nabo til Sveriges Television i Gøteborg. Geely håper å begynne å bygge så snart som mulig, og for å være i stand til å ta senteret i drift 2020-2021. Anlegget skal være på inntil 80 000 kvadratmeter og vil romme kontorer, og plass til 3500 ansatte, og i tillegg bygges små leiligheter og et lite hotell.

– I dag har vi 2200 ansatte, inkludert konsulenter. Med de nye ansiktene vil vi ha plass til 3 500. Men det er ikke bare om antall ansatte, med innovasjonssenter, ønsker vi å tiltrekke seg de aller beste talent og ressurser i Göteborg, Sverige og resten av Europa, sier Gang Wei videre.

Elektriske biler og internett

Grunnene til at Geely valgte å legge ned gården av senteret midt i Gøteborg innebærer også forskning innen internett.

– Det har vært en svært god utvikling for oss de siste fire år siden vi kom til Göteborg, med vår nye globale merkevare. Vi ser verdien og kompetansen som finnes i Gøteborg, sa Gang Wei og forklare at det fra kinesisk side ses svært positivt når private selskaper utvikler sin internasjonale virksomhet. Hovedfokus for Geely nye innovasjonssenter vil være elektro – at elektriske biler og såkalte tilkobling arbeider med elektroniske tjenester og internett av ting. Den svenske næringsministeren har allerede snakket om at det er ganske store muligheter for Göteborg vil bygge ut en stor nasjonal testlab for elektriske biler.

– Å ha en slik lab på nært vårt senter og har mulighet til å gjøre bruk av utstyret er ikke bare til fordel for vår forskning og utvikling, men også for hele Europas utvikling, sa Gang Wei. Geely har forventninger til at innovasjonssenter på Hisingen vil være i verdensklasse. Med dette følger også at de andre partiene ønsker å være med. Det finnes allerede en rekke kinesiske selskaper som opererer i bilindustrien som har vist interesse for å etablere seg i Gøteborg-området.

Har endret syn

For litt over et år siden uttrykte Geely at klimaet i Gøteborg var ikke spesielt innbydende. Men etter at både statsminister Löfven besøkte Kina nylig og Göteborg kommune åpnet armene er forholdet i dag mye varmere.

– Vi har hatt stor støtte fra Business Region Göteborg. Jeg tror Geely setter pris på støtten, men vi vil selvfølgelig trenge mer hjelp i fremtiden. Og vi ser også frem til regjeringens planer for elbilforskning, sa Gang Wei.

Nøyaktig hvor mye investeringen vil gå på, vil han ikke svare på i dag. Men selvfølgelig er det en stor investering.

Om Geely

Volvo Car Group har vært eid siden 2010 av den kinesiske Zhejiang Geely Holding. Zhejiang Geely Holding, med hovedkontor i Hangzhou, Kina, i tillegg til sin egen oppføring i Volvo Cars, inkludert de fleste av den kinesiske bilprodusenten Geely Automotive, notert på Hong Kong-børsen. Blant merkene inkluderer også London Taxi Company, som produserer de svarte drosjene utøver gatene i London. Lynk & Co, er en av de nyeste bilmerker i Geely bilparken. Det er designet og utviklet av Cevt i Gøteborg. Cevt, Kina Euro Vehicle Technology, er et utviklingssenter for fremtidens biler innen Geely Group og ligger på Lindholmen Science Park. Forrige uke annonserte Geely at det har til hensikt å fokusere hardt på Volvos ytelse merkevare Polestar – en elektrisk drevet sportsbil, skriver Nordic News. NBIM i Oslo er en av tre store aksjonærer i det svenske buss- og lastebilkonsernet Volvo AB, og er minoritetsaksjonær(1,96%), men likevel nest størst i det kinesiske selskapet Geely Holding som eier Volvo Personvagnar i Gøteborg. Geely Holding er notert på børsen i Hong Kong og registrert på Cayman Islands.