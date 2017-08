(Stockholm) Hver femte svensk ville idag stemt på Sverigedemokratene(SD) som dermed kan få 20 prosent av stemmene ved Riksdagsvalget 9 september 2018. Den såkalte skandalen om outsourcing av den svenske Trafikstyrelsen, kan fortsatt velte regjeringen Løfven, men svensk presse kaller kravet om avgang for forsvarsminister Peter Hultqvist som «et skudd i foten» på den borgerlige Alliansen. Etter studier av svensk politisk debatt forrige uke, ser det likevel ut til at de svenske sosialdemokratene kommer best ut av de siste opinionsmålingene. I Sverige er»sossarna»fortsatt størst, Moderata Samlingspartiet(Høyre)på andre plass, mens Sverigedemokratene er på bronseplass. Statsminister Stefan Løfven droppet den årlige politiske debatten i Almedalen på Gotland i årfor å snakke med vanlige folk.

Et splittet land

Skuddene i Malmø og bilbrannene i resten av Svrige har fått «Søta Bror» til å endre politisk syn. I Skåne (der flagget er rødt med gult kors), vil alt fler bryte med de etablerte partiene og stemme Sverigedemokratene. Mange mener Centern kan bli største parti på borgerlig side med Annie Løøf som partileder. Et innlegg på en nettside som er kritisk til islam, gjenspeiler holdningene som vil prege det kommende riksdagsvalget i Sverige. Vi slår dermed fast at Sverige i langt større grad enn Norge, er et splittet land, med langt større motsetninger. Vi lar Nordens Nyheters lesere selv tolke innholdet i iinnlegget fra en vanlig svensk borger, med innhold som vi alt oftere ser i mange svenske aviser.

Valget i 2018

«Det er en grå, overskyet dag i september en uke etter riksdagsvalget i 2018. Regjeringskansliet Rosenbad har byttet ut det gul og blå-stripete fordi Stefan Löfven regjering har bestemte seg for å det gamle flagget med det gule korset som ikke lenger er representativt for vår sekulære blandingskultur. Nettstedet » Avpixlat» som er sterkt islam-kritisk med støtte til nordiske borgere som trues til taushet av islamister. I innlegget heter det at det er 3,2 millioner muslimer i Sverige som opplever det gule korset i flagget som støtende. og at det forsterket følelsen av fremmedgjøring. Et av forslagene er at den nye svenske flagget vil bli utsmykket med den muslimske halvmåne». Innlegget er forkortet, men gjenspeiler frykten for at muslimer skal ta over den politiske makten i Sverige på sikt.

Valget i Norge i høst

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har en lettere valgkamp enn hans kollega i det svenske sosialdemokratiske partiet. Vi har ennu ikke fått svenske tilstander i Norge, med paralellsamfunn av den type vi ser i Malmø og Rinkeby eller nord for Gøteborg. blir en pekepinn på hva som kan skje i Sverige høsten 2018.har sliter også med medlemmer som ikke har villet ta et oppgjør med andre verdenskrig. Sverige var som kjent nøytralt, mens Norge var okkupert av Tyskland i fem år. Dermed er det norske Fremskrittspartiet(Frp) fritatt for beskyldninger om gamle bindinger til ekstreme høyrepartier. Det norske valget om noen uker vil kunne gi en pekepinn om hva retningen blir i Sverige om et år. Dersom Jonas G.S. vinner i Norge og Stefan L. i Sverige er det lite å bekyre seg over. Da vil alt i Norge og Sverige bli som før. Med all respekt for Høyres dyktige statsminister Erna Solberg, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.