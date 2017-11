Verdensmarkedsprisen på bomull har sunket de siste 30 årene. Konkurranse med bomull dyrket i land med kraftig subsidiering fører til lave inntekter for bomullsbønder i Sør som dyrker i liten skala i land uten subsidier. Bomullsbønder i Sør har dermed fått redusert sine muligheter for å forsørge seg selv og sine familier, og mange er fattige, sier Chessa Nilsen, ansvarlig for bærekraft i den nordiske motekjeden Dressmann.

Når norske Dressmann i januar lanserer t-skjorter, boxershortser og sokker i Fairtrade-merket bomull, blir de verdens største moteaktør innen Fairtrade-merket bomull. Dressmann er også det første i motemerket Norge som samarbeider med Fairtrade om å gå helt tilbake til bomullsbonden i arbeidet med å forbedre arbeids- og miljøforhold i verdikjeden. I India vil bomullsbøndene investere penger fra Fairtrade-salg i utdanning og mer miljøvennlig produksjon.

-Vi er stolte over å kunne lansere klær i Fairtrade-merket bomull og med det blir største motemerket innen Fairtrade! Fairtrade-merket blir først å finne på basic-plagg som alltid er i butikk, men dette er bare begynnelsen på vår reise sammen med Fairtrade og vi vil lansere flere plagg i Fairtrade-merket bomull i løpet av 2018, sier Chessa Nilsen videre

Pris på bomull ned

Dyrking og videreforedling av bomull er forbundet med en rekke menneskelige og miljømessige utfordringer.

Det er ikke bare på fabrikkene hvor klærne sys at rettighetsbrudd og barnearbeid er utbredt, det forekommer også i dyrkingen av bomullen. Omfattende bruk av kjemikalier og lokale vannressurser går mange steder negativt ut over lokalbefolkningen. Bomullsproduksjonens behov for vann, gjør den sårbar for vannmangel forårsaket av høyere temperaturer og endringer i nedbørsmengder og -mønstre. Stigende temperaturer kan også føre til lavere avlinger og svakere bomullsplanter som er mer sårbare for sykdom og skadedyr.

– Vi anerkjenner at bomullsindustrien, som vi er en del av, kan ha en negativ innvirkning på mennesker og miljø. Dressmann har siden 2003 jobbet trinnvis med å forbedre arbeids- og miljøforhold i våre verdikjeder, og det naturlige neste steget for oss nå, var å gå helt tilbake til bomullsdyrkingen og bidra til bærekraft og bedre inntekt for bomullsbonden, forteller Chessa Nilsen.

Verdens største aktør

Når den norske kleskjeden Dressmann på nyåret 2018 lanserer t-skjorter, undertøy og sokker i Fairtrade-merket bomull i sine nærmere 500 butikker i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Østerrike og Tyskland, blir de verdens største moteaktør innen Fairtrade-merket bomull. Bonden som har dyrket Fairtrade-merket bomull har blant annet fått en mer anstendig betaling for bomullen og har fulgt omfattende standarder for bærekraftig jordbruk.

– Det er når de store volumene handles til Fairtrade-betingelser, at det virkelig har en merkbar effekt for mennesker og miljø i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Vi håper Dressmanns Fairtrade-satsing er til inspirasjon for andre store norske og utenlandske aktører uavhengig av bransje, sier Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge.

Løft for bønder i India

I India har de 2400 bomullsbøndene i det Fairtrade-sertifiserte kooperativet Noble Ecotech stor nytte av Fairtrade-sertifiseringen og inntektene fra bomull solgt til Fairtrade-betingelser. De har de kjøpt inn jordbruksredskaper, vannbeholdere og skoleutstyr til barna, og installert dryppvanning på alle åkrene og slik redusert vannforbruket med ca. 40 prosent.

– Før måtte vi bønder kjøpe såfrø fra lokale kjøpmenn hvert år og ble stående i gjeld til dem. Det Fairtrade-sertifiserte kooperative som vi nå er medlemmer av, kjøper inn frø i store kvanta og selger videre til oss bønder for en rimelig penge. Kooperativet kjøper all bomullen vi dyrker og selger det videre for oss, sånn at hver enkelt bonde slipper å stå for salget selv, fortalte bonden Chatr Singh da Dressmanns moderselskap Varner og Fairtrade Norge besøkte India i oktober.

Bøndene i Noble Ecotech planlegger å bruke fremtidige Fairtrade-inntekter til å opprette et senter for jordbruksopplæring der de kan få ytterligere kunnskap om effektivt jordbruk og dyrking av andre vekster, og dessuten fremstille naturlig kunstgjødsel og midler til skadedyrbekjempelse.

Bonden Chatr Singh og de andre bøndene i kooperativet Noble Ecotech i India, har stor nytte av inntektene fra bomull solgt til Fairtrade-betingelser. Foto: Thought Leader Global Media.

Sporbarhet viktig

Den Fairtrade-merkede bomullen i Dressmanns plagg er fysisk sporbar hele veien tilbake bonden.

– Dressmann har et mål om at all bomullen vi bruker innen 2025 skal komme fra bærekraftige kilder, og Fairtrade er vårt foretrukne verktøy i denne sammenhengen. Fairtrade gjør det mulig for oss å gjøre en innsats for bedre forhold og økt bærekraft ikke bare på fabrikknivået, men også for bøndene som dyrker bomullen, sier Chessa Nilsen.