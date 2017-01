Donald Trumps inntreden som amerikansk president i januar og usikkerhet omkring Brexit utgjør en risiko for det globale markedet med mulig økte lånekostnader, særlig med tanke på Londons sentrale rolle som långiver. Dempet vekst, «fortsatt svak fortjeneste for bedriftene» og en sterkere dollar er viktige faktorer som bidrar til bekymringsmelding fra et av verdens mektigste prognosesentra, International Instute of Finance IIF. Dette gjelder ikke minst for «regjeringer og bedrifter med stort behov for refinansiering», heter det i rapporten, som Nordic News her gjengir deler av.

Kan få mer proteksjonisme

At Donald Trump har tatt til orde for mer proteksjonistisk handelspolitikk, kan påvirke den globale kapitalflyten og forsterke bekymringene, heter det i den ferske rapporten fra Instituttet, som har verdens mektigste banksjefer og finansledere i styret.Styrets formann er Douglas J. Flint, styreformann og CEO i den største britiske banken HSBC, der oljefondet har sin største finansielle bankaksjepost. Marcus Wallenberg jr, er tredje viseformann i styret og finansiell rådgiver. Han er som kjent styreformann i Skandinaviska Enskilda Banken i Stockholm. Styret i IIF har 38 prominente medlemmer, de fleste fra banker over hele verden der oljefondet har aksjeposter. Vi nevneer Ali Ahmad Al-Kuwari fra Quatar National Bank, Masayuki oku, styreleder i Sumitomo Mitsui Financial Group( les Nordens Nyheters analyse av oljefondets bankinvesteringer i Europa, USA og Japan itre andre artikler i nettavisen). Nobyuki Hirano, styreleder i Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd, sitter også i styret, der Kristen Silverberg, USA`S tidligere ambassadør i EU, sitter i administrasjonen.

Stor global gjeldsvekst

Gjeldsveksten har vært størst for statsgjeld, som har økt med 5.300 milliarder dollar til drøyt 60.000 milliarder. Ikke-finansiell sektor har økt gjelden med 2.600 milliarder til 63.000 .Den globale gjelden økte med hele 11.000 milliarder dollar i løpet av de tre første kvartalene i 2016. Over 1.300 milliarder dollar i obligasjoner og lån forfaller i løpet av året, inkludert 48 milliarder dollar i Kina og 32 milliarder dollar i Mexico, ifølge en kvartalsrapport fra Institute of International Finance, en bankgruppe med base i Washington.

– Med økende lånekostnader i modne og fremvoksende markeder i kjølvannet av presidentvalget i USA, er bekymringen for den voksende gjelden igjen kommet i forgrunnen, advarer Instittuet. Ulrik Bie, Chief Economist, Global Macroeconomic Analysis, i Insitute of International Finance i Washington

Fritt frem for å lete

Hvis den innkommende amerikanske administrasjonen følger sine løfter, vil USA oljeproduksjonskapasitet økes,og forsterkende USA`s rolle som oljeprodusent og redusere OPECs evne til å heve prisene ved å holde tilbake sin egen produksjon. Lokale produsenter er i stand til å øke oljeproduksjonen massivt basert på ny horisontal boreteknologi-og amerikanske. oljeproduksjon er opp 75% siden 2008. Trump vil trolig akselerere utviklingen. Han har lovet å tillate mer boring på føderale landområder, og det er også sannsynlig at Obamas fem års forbud mot nye olje- og gassboring i Alaska (der produksjonen har vært fallende siden 1980)frem til den atlantiske kysten, vil ta seg lraftig opp igjen. Videre har den nye presidenten lovet lettere miljøregulering , noe som vil redusere transportkostnader -og dermed legge grunnlaget for lavere breakeven priser på olje og gass

Lavere priser på gass

Innenlands i USA, vil overgangen fra kull til naturgass trolig fortsette, til tross for Trumps appell om fortsatt bruk av renset kull. Naturgassproduksjonen i USA er opp 41% siden 2008, og prisene har falt med 36% i gjennomsnitt. Naturgass har nå erstattet kull som den dominerende drivstoff i kraftproduksjon og dette skiftet er det lite usannsynlig å reversere. Kristen Silverberg er direktør i lederteamet i IIF(administrerende direktør og General Counsel i IIF). Hun har tidligere fungert som USA ambassadør i EU 2008-2009 hvor hun ledet 100 diplomater. Fra 2005 til 2008 har hun fungert som assisterende leder for International Organization Departementet, hvor hun ledet et team på 300 som overvåket amerikanske bidrag til FN på $ 3.5 milliarder. Før sin tid i utenriksdepartementet, hadde hun en rekke ledende stillinger i Det hvite hus, inkludert vise assistent til presidenten og rådgiver til Chief of Staff. Hun tjente i 2003 i Bagdad, Irak som hun mottok forsvarsminister medalje for fremragende Public Service, skriver instituttet på sine nettsider.