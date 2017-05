Storebrand er verdens mest bærekraftige finanskonsern, ifølge Global 100-listen. Idag fyller Storebrand et kvart århundre.I dag feirer Storebrand sitt 250-årsjubileum på konsernets hovedkontor på Lysaker. Her vil blant annet historieverket om Storebrand lanseres og Kronprinsparet er blant gjestene.Som første selskap i Norge lanserer Storebrand et fossilfritt indeksnært aksjefond.

– Vi har vi knekt nøtten med å lage et indeksnært, fossilfritt globalt aksjefond. Dette er unikt i verdenssammenheng, det finnes ikke tilsvarende type aksjefond, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.– Dette er et folkefond for dem som ønsker å investere klimasmart uten å ta mer risiko, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad. Han leder Norges største private pensjonsforvalter. Jobben hans er å sikre pensjonen til over én million nordmenn.

Det grønne skiftet

– Næringslivet står nå ovenfor den mest krevende omstillingen vi har sett: Det grønne skiftet. Bedrifter som lykkes best med denne omstillingen vil også lykkes best i å skape verdier for sine kunder og eiere. Samtidig ser vi at flere og flere kunder blir klar over makten de har gjennom sine spare- og pensjonspenger, sier han.

Med dette som bakteppe lanserer Storebrand nå Norges første indeksnære, fossilfrie aksjefond: Storebrand Global Pluss.

– I 250 år har Storebrand stått støtt og spilt en viktig rolle i mange menneskers liv, ved å sikre det de har kjært. Det er vi stolte av, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. I dag feirer Storebrand sitt 250-årsjubileum på konsernets hovedkontor på Lysaker. Her vil blant annet historieverket om Storebrand lanseres. Kronprinsparet er blant gjestene.

– Vår historie strekker seg tilbake til 1767 og Kong Christian den 7’s anordning om etableringen av Den Almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt – Norges Brannkasse. I 250 år har Storebrand stått støtt og spilt en viktig rolle i mange menneskers liv, ved å sikre det de har kjært. Det er vi stolte av, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Jubileumsbok

På jubileumsmarkeringen vil boken om Storebrands historie – og norsk forsikringshistorie generelt – lanseres. Historieverket utgis av Universitetsforlaget, og omfatter to bind på totalt 1 000 sider. Verket er ført i pennen av historikere ved Handelshøyskolen BI, Sverre Christensen, Espen Ekberg, Trond Bergh og Christine Myrvang. Her fortelles det blant annet om hvordan Norges Brannkasse og andre forsikringsselskaper begynte med å forsikre bygninger mot brann, slik at lån kunne gis og sikres gjennom pant i den forsikrede eiendommen. På den måten satte forsikring kapitalen i bevegelse, og sørget for økonomisk vekst.

Pensjon og kapitalforvaltning

I dag er Storebrand en ledende nordisk tjenestepensjonsleverandør, og den største private kapitalforvalteren i Norge. Konsernet har også virksomhet innenfor forsikring og bank.

– Med en så stor pengebinge kan vi være med å påvirke selskapene vi investerer i til å dra i en grønnere retning. Halvparten av pengene på verdens børser er faktisk pensjonspenger, forteller Grefstad.

– Vi ser at nordmenn blir stadig mer opptatt av CO₂-utslippene sine, og vårt største CO₂-utslipp kommer faktisk fra spare- og pensjonspengene våre. Derfor jobber vi hardt for å redusere karbonfotavtrykket til våre kunders pensjonspenger, forteller konsernsjefen videre. Han legger til at dette ikke går ut over kundenes avkastning, snarere tvert imot.