Federal Reserve øker styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og varsler ytterligere tre renteøkninger neste år. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til intervallet mellom 0,5 til 0,75 prosent, skriver sentralbanken i en pressemelding onsdag. Sentralbanken skriver at beslutningen er ensstemmeig. Medlemmene i sentralbankens rentekomité FOMC justerer samtidig opp estimatene for renteutviklingen neste år. Medlemmene ser for seg at det blir tre renteøkninger i 2017, mot et anslag på to renteøkninger tidligere i år. Den amerikanske rentebeslutningen kan få følger for det norske rentemøtet i Oslo torsdag denne uken, skriver Nordens Nyheter.

Første endring på sju år

Det er ett år siden forrige gang renten ble endret. I desember ifjor ble renten satt opp med 0,25 prosent fra det rekordlave nivået mellom null og 0,25 prosent. Det var den første rentendringen på hele syv år. Beslutningen var ventet. I terminmarkedet var det priset inn en overveiende sannsynlighet for renteøkning. Samtlige av de 103 analytikerne som Bloomberg News var i kontakt med i forkant av rentebeskjeden ventet også renteøkning.Den gangen ventet medlemmene i sentralbankens rentekomité FOMC at det ville bli gjennomført hele fire renteøkninger i år.

Svakere økonomi

Senere er renteprognosen nedjustert og komiteen har pekt på at den ønsket å se tydeligere bevis på at økonomien er på vei mot målene for rentesettingen. Sentralbanken har et todelt mandat for rentepolitikken: Full sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid. De siste månedene har det kommet tegn på at økonomien i hvert fall er i ferd med å bevege seg i retning av det ene av de to delmålene: I november falt arbeidsledigheten i USA til 4,6 prosent, det laveste siden 2007. Etter at inflasjonen i løpet av fjoråret falt mot null, har den tatt seg opp igjen i løpet av inneværende år. Den ligger likevel fremdeles et stykke under målet på to prosent: Sentralbankens foretrukne mål på inflasjonen, PCE-indeksen, var på 1,4 prosent i oktober, ifølge siste tilgjengelige statistikk fra Det amerikanske handelsdepartementet.

Legger grunnlaget for vekst

Medlemmene i rentekomiteen ser for seg at arbeidsledighetsraten faller ytterligere noe til neste år til et gjennomsnitt på 4,5 prosent. Forrige anslag var på 4,6 prosent. Samtidig ser sentralbanken tiltagende inflasjon slik at prisene målt ved PCE-indeksen øker 1,9 prosent i gjennomsnitt neste år sammenlignet med i år og når målet på to prosent i 2018. Komiteens medlemmer justerer også opp anslaget for veksten i år og neste år sammenlignet med forrige prognose fra september. I år venter medlemmene en økonomisk vekst på 1,9 prosent, som tar seg ytterligere opp til 2,1 prosent neste år. I 2018 anslås veksten til 2,0 prosent. Dow Jones-indeksen sluttet nær 20.000 poeng for første gang i historien tirsdag, og markerer en foreløpig topp i rekken av rekorder satt etter det amerikanske presidentvalget. Donald Trumps løfter om større investeringer i infrastruktur og klimafornektelse har bidratt til et løft for blant annet sykliske aksjer. Samtidig viser amerikansk økonomi tegn til bedring, der den sterkeste indikatoren, sysselsettingen, er på det høyeste siden før finanskrisen, skriver Nordens Nyheter.