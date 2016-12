Norge har påtatt seg omfattende klimaforpliktelser gjennom Paris-avtalen. Utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030, og derfor haster det med å komme i gang, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding etter de borgerliges budsjettforslag.

– Vi trenger sterkere innsats mot arbeidsløshet og økte forskjeller. Vi ønsker en annen retning for landet. Omstilling skjer ikke i NAV-køen. Den skjer når folk får noe å gjøre, sier Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.

Den største økonomiske skillelinjen i Norge i dag går mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor arbeidsmarkedet.

– Derfor er det bekymringsfullt at sysselsettingen i 2016 ligger an til å bli den laveste på over 20 år. Over 130 000 nordmenn står uten jobb. Senest i forrige uke fikk vi nye tall fra NAV som viser at ledigheten fortsetter å stige, sa Marthinsen i sitt innlegg i finansdebatten på Stortinget.

– Regjeringens egne anslag for neste år viser at ledigheten er i ferd med å bite seg fast på et alt for høyt nivå. Da er det uforståelig at den målrettede innsatsen mot ledigheten på Sør- og Vestlandet tas ned. I vårt alternative budsjett foreslår vi nær en milliard kroner ekstra direkte til disse områdene for å få folk raskt i aktivitet, sier Marthinsen.

Trygghet i arbeid

Til tross for at KrF og Venstre gjennom budsjettforliket har klart å rette opp noen mangler i budsjettet, ligger Arbeiderpartiets kritikk fra da budsjettet ble lagt fram i høst, fast: For svak innsats mot ledigheten og svært trange rammer for kommunene som skal løse store oppgaver for barn og eldre.

– I bunn ligger en fordelingsprofil som øker forskjellene i Norge, en videreføring av skattekutt til de som har mest, stikk motsatt av hva vi trenger, sier Marthinsen videre.En annen skillelinje som fører til økt ulikhet går mellom dem som har trygge, hele stillinger, og dem som har dårlig betalte og usikre deltidsstillinger.

– Akkurat som trygghet for jobb er et vern mot ulikhet, er trygghet i jobb det samme. Lykkes vi med å skape flere og tryggere arbeidsplasser, vil det være et viktig bidrag til å holde forskjellene små og ulikheten lav. Små økonomiske forskjeller er et konkurransefortrinn. For å unngå økende ulikhet må det satses tungt på kompetanse, arbeidsliv, gode velferdsordninger og inkluderende fellesarenaer. I tillegg må skattepolitikken i større grad enn i dag bidra til rettferdig fordeling, sier Marthinsen.

Plan for utslippskutt

– Arbeiderpartiet legger i dette alternative budsjettet fram vår plan for hvor utslippskuttene skal tas og hvilke tiltak som skal prioriteres for å få det til. En radikal omlegging av transportsektoren er nøkkelen til å lykkes. Det er gledelig å se at budsjettforliket et stykke på vei følger Arbeiderpartiet på bevilgninger til kollektiv og jernbane, og at det er et samlet Storting som nå har en klar ambisjon om å få til et omfattende teknologiskifte i transportsektoren, blant annet gjennom et Co2-fond. Det trengs, sier Marianne Marthinsen. I Norge har arbeidsledigheten økt, og det skapes få nye arbeidsplasser. Utryggheten i deler av arbeidslivet øker. Forskjellene øker – mellom rike og fattige, mellom de med jobb og de uten, mellom by og land. Utslippene av klimagasser øker.

– Dette er utfordringer Norge kan møte. Knapt noe land har et bedre utgangspunkt. Men det er oppgaver som krever sterke fellesskap, gode politiske svar og trygg politisk styring. Det vi har vært vitne til denne budsjetthøsten er ikke trygg politisk styring. En av Regjeringens viktigste oppgaver å sikre stabilitet og forutsigbarhet. I stedet har vi fått gjentatte brudd på frister, uoversiktlighet og usikkerhet, sier partileder Jonas Gahr Støre til Nordens Nyheter.