Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid til høyeste nivå på over to år mandag. Statsrentene i Europa og USA steg mandag samtidig som markedsaktørene retter oppmerksomheten mot Federal Reserves rentebeslutning og kommentarer onsdag kveld. Mandag steg renten på amerikanske tiårige statsobligasjoner til over 2,5 prosent før første gang på over to år. Neste uke kan den amerikanske sentralbanken Federal Reserve heve renten for første gang på lenge, skriver Nordens Nyheter.

Vil stimulere mer

Riksbanken skriver at oppturen i svensk økonomi fortsetter, men anslår at det vil ta lenger tid før prisveksten nå målet på 2 prosent. Stimulansepolitikken for derfor fortsatt sterk støtte. Styret i den svenske sentralbanken mener at prisen på penger bør holdes på -0,50 prosent et halvt år lenger enn prognosen fra september tilsier. Sannsynligheten øker derfor for at renten senkes ytterligere. Kjøp av statsobligasjoner vil fortsette i løpet av andre halvdel av 2016 som avtalt i april. I forkant av rentemøtet i desember, hovedstyret forberedt på å utvide kjøp av statsobligasjoner .Riksbanken i Stockholm gir ny rentebeskjed 21. desember.

Renta peker ned

Norges Banks analyser i pengepolitisk rapport fra september innebærer en prognose der styringsrenten holder seg nær 0,5 prosent de neste årene. Det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året. Styringsrenten anslås å øke til i underkant av 1 prosent mot slutten av prognoseperioden. Dermed venter Norges Bank en rente på 1 prosent fra 2019. Den 15. oktober 2008 var den norske styringsrenten 4,75 prosent, 24. september var den 5,75 prosent og i 2002 hele 7 prosent. Dermed er det ikke utenkelig at den norske renten kan stige mot smme nivå de neste åtte årene. På dette grunnlageet anbefaler Nordens Nyheter lesere med store lån å velge fastrente for deler av låneporteføljen, fordi fastrenten fortsatt er lav. Vi spår at Norges Bank legger seg på uforandret rente 15. desember i år. Ved siden av sentralbanksjef Janet Yellen, kommer Bank of England, britenes sentralbank, og den sveitsiske sentralbanken, i ilden med rentebeslutning samme dag som Norges Bank.

Usikker prisprognose

I oljemarkedet steg prisene mandag etter at det i helgen ble kjent at elleve oljeproduserende land utenfor Opec skal kutte produksjonen med 558.000 fat pr dag.I løpet av høsten har det dukket opp flere negative nøkkeltall om norsk oljeøkonomi, deriblant industriproduksjonen som faller videre og tellingen av oljeinvesteringene som peker mot nok et år med kraftig investeringskutt. Dette peker mot ytterligere rentesenkning. Økte norske boligpriser peker den andre veien.

– Det har vært noen ganske anstendige kursfall i de globale obligasjonsmarkedene. Oppgangen i oljeprisen som følge av Opec-kunngjøringen har ført til ytterligere kursnedgang, sier forvalter Craig Collins i Bank of Montreal til Bloomberg News. Han legger til at i Europa har både oljeprisoppgang og rentebeslutningen til (EBS)Den europeiske sentralbanken forrige uke ført til brattere rentekurve. Onsdag kunngjør rentekomiteen i Federal Reserves rentebeslutning, der det er ventet en renteøkning på 0,25 prosentpoeng. Innen juni 2017 priser markedet inn en sannsynlighet på 65,5 prosent for ytterligere én renteøkning til, og kanskje flere ifølge Bloomberg News.