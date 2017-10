LUND, 2017-10-16 12:00 CEST (GLOBE Newswire) – Swedbank Scania oppdaterer Medium Term Note program (MTN) for obligasjoner og gjeldsbrev. Den svenske Finansinspektionen har i dag godkjent og registrert et basisprospekt av den 16. oktober 2017. MTN programmet lar Swedbank Scania kontinuerlig ta opp lån i kroner eller euro med en løpetid på mindre enn ett år, og med en ramme på 10 milliarder kroner, eller tilsvarende beløp i euro, skriver Nordens Nyheter.

– Innskudd fra publikum er fortsatt viktigste finansieringskilde for Sparbanken Skåne, men å diversifisere finansieringen vi har i flere år også jobbet på spørsmålet om obligasjoner under en MTN program, sa bankens finansdirektør Åsa Grundström.

Grunnprospektet er tilgjengelig elektronisk på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se)

og Finansinspektionen (fi.se) og nettsteder, samt på forespørsel i papirform på

Sparbanken Skåne Management Office, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund

Mest lokalt eierskap

Sparbanken Skåne AB (publ) har organisationsnummer 516401-0091.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 26 %

Sparbanksstiftelsen 1826 26 %

Sparbanksstiftelsen Finn 26 %

Swedbank AB (publ) 22 %(BlackRock med selskaper har 6,42 %, Sedbank Robur Fonder 13,6 %)

Kapitalbasen er forsterket med 266 msek under året og var per 30 juni

2017 5.521 msek (5.255 msek). Resultatet av virksomheten var første halvår 2017 111 msek

(31 msek).

Styrets hovedsete er i Lund i Syd-Sverige mens administrativt csentrum er i Kristianstad, lenger øst.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne er en gavebank for folk, næringsliv og lokalsamfunn og er en sterk regional sparebank med lokale kontorer for private og bedriftskunder. En bank av høy tilgjengelighet, intelligente tjenester og grunnleggende sparebank verdivurderinger, der beslutninger tas nær kundene, sier, adm. direktør Bo Bengtsson, administrerende direktør og

Åsa Grundström, finansdirektør til Nordens Nyheter.