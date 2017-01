Den britiske banken Barclays tror trenden snur etter to år med nedgang i oljeindustrien. Banken, med en sentral norsk eierandel, venter syv prosents økning i lete- og produksjonsbudsjetter, såkalt E & P, for oljeselskaper i 2017 viser en undersøkelse gjennomført av banken, ifølge Oil & Gas Journal.Nordens Nyheter har i flere artikler påpekt at president Donald Trumps nye oljepolitikk vil gi økt vekst og høyere oljepris.

Bruker mer penger

Globalt venter Barclays vekst i pengebruk fra oljeselskaper i nær alle regioner utenom Europa. Internasjonale europeiske oljeselskaper ventes å kutte pengebruken med syv prosent. Det haster med å åpne for oljeleting i nye områder dersom norsk oljeindustri skal holde aktiviteten og produksjonen oppe fordi «bankene» av ikke-utbygde oljefunn begynner å tømmes.Nå deler den norske regjeringen ut nye letelisenser. Statoil har ambisjoner om å gjennomføre en større letekampanje i ulike deler av Barentshavet i 2017. Selskapet styrker sin posisjon i området gjennom flere transaksjoner med andre selskaper.Etter to år med globalt fall i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 venter Barclays at trenden snur. I Nord-Amerika ventes oljeselskaper å øke pengebruken på E & P med 27 prosent etter en nedgang på 38 prosent i 2016.

– Vi har arbeidet systematisk for å bygge en leteportefølje hvor vi kan teste gode og uavhengige prospekter i 2017 og 2018, sier Jez Averty, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

– For 2017 ser vi lovende prospekter i ulike deler av Barentshavet. For eksempel ønsker vi å utforske Blåmann-prospektet i Goliat-området, Koigen Central i PL 718 på Stappenhøyden og Korpfjell-prospektet i PL 859, tildelt i 23. konsesjonsrunde, fortsetter Averty.

Løsner på slipset

I tillegg til en letebrønn i PL 849 (Blåmann), som ble tildelt i TFO-runden i januar 2016, har Statoil og operatør ENI også blitt enige om å bore en ny letebrønn i PL 229 (Goliat) i 2017. Statoil har også en rigg under kontrakt som er egnet til å operere i Barentshavet. Selskapet arbeider med å sikre partner- og myndighetsgodkjenning og for en letekampanje på 5-7 brønner i Barentshavet i 2017. I løpet av de siste månedene har Statoil gått inn i eller øket sin andel i fem lisenser i den norske delen av Barentshavet gjennom en serie avtaler med Point Resources, DEA, OMV og ConocoPhillips. Dermed venter man at Donald Trump vil «løsne på slipset» i forholdet til president Vladimir Putin i Russland.

Må finne olje

– Transaksjonene som gir oss tilgang til nytt areal viser vår tro på fortsatt letepotensial på norsk sokkel. Vi har hatt en ledende rolle i Barentshavet gjennom 40 år og er fortsatt en garantist for høy leteaktivitet i nord, påpeker Averty. Nye og vesentlige funn er avgjørende for å kunne opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og etter det, og områdene utenfor Nord-Norge vil spille en sentral rolle i å nå denne målsetningen.

– Gjennom disse avtalene øker vi vår tilstedeværelse i Hoop-området og vi styrker oss rundt Johan Castberg, sier han. Statoil gjennomførte en stor letekampanje i Barentshavet i 2013-2014 uten betydelige funn, men med viktige volumer til Johan Castberg gjennom Drivis-funnet. Informasjonen fra forrige kampanje er brukt til å videreutvikle selskapets forståelse av petroleumspotensialet i Barentshavet.

– Vi jobber aktivt med å etterfylle leteporteføljen gjennom tildelinger fra myndighetene, dyrking av nye ideer i eksisterende lisenser, og avtaler med andre selskaper om overtakelse av lisenser. Det gir et godt utgangspunkt for å utforske flere interessante muligheter, sier Averty.

– Vi har også jobbet effektivt med å senke kostnadene gjennom å utvikle ny teknologi slik som Cap-XTM og forbedret boreeffektivitet. Brønnene i Barentshavet sørøst neste år ligger an til å bli de billigste offshore letebrønnene i hele Statoil, fortsetter Averty.

Tettere samarbeide

Gjennom industrisamarbeidet i Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) har bransjen lagt grunnlag for å kunne gjennomføre boring trygt og på en enhetlig måte. Industriens felles innsamling av seismikk i 2014 viser også en vilje og evne til å løse felles problemstillinger på en effektiv måte som tar hensyn til andre interesser i de samme områdene.Den ferske oljeministeren fulgte tradisjonen og hadde med seg 56 nye oljelisenser til selskapene på oljekonferansen i Sandefjord nylig.

Hele 29 oljeselskaper fikk utdelt nye oljelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Statoil fikk flest med 16 operatørskap, Aker BP fikk 13, Shell 4 og Lundin 2.Mesteparten av lisensene ble delt ut i Nordsjøen, mens bare tre nye lisenser ble delt ut i det mer omstridte Barentshavet. Det er nøyaktig ett år siden oljeprisen nådde bunnen på 28 dollar fatet. Tirsdag forrige uke var oljeprisen over 56 dollar, og bransjen ser lys i enden av tunnelen, selv om 2017 også ventes å bli et tøft år.

– Nå er prisen på vei oppover over, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil til Dagens Næringsliv.Men Statoil-sjefen advarte kollegene mot å slippe kostnadene løs når pilene igjen peker oppover. På konferansehotellet i Sandefjord fikk oljefolket litt å tygge på mens de diskuterte hvordan de skulle sørge for varige kostnadskutt. Samtidig tror flertallet på høyere oljepris, skriver Nordens Nyheter.