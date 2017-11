Papirfabrikkene til Norske Skog skal ifølge E 24 ut på en auksjon der Aker og Oceanwood har lovet å by. Men ekspertene tror lav prising kan tiltrekke flere interessenter.Torsdag morgen ble det kjent at oppkjøpsfondet Oceanwood har sikret seg majoriteten av Norske Skogindustriers pantsikrede gjeld. Døren lukkes for flere gjeldsforhandlinger, og det går mot at fabrikkene skal selges på auksjon.

– Jeg vil bli svært overrasket dersom Aker er den eneste aktøren som deltar, men jeg tror ikke noen av de store papirprodusentene vil være blant dem som byr, sier analytiker James Armstrong i Armstrong Investments Research til E24.

Åpen for alle

Auksjonsprosessen er åpen for alle. Et selskap satt opp av Oceanwood og Aker vil delta i auksjonen, og har varslet at de vil by på alle de syv fabrikkene.Armstrong tror imidlertid også det finnes andre kjøpere.

– Det vil være folk som ser på mulighetene for å demontere maskinene og selge delene, samt mindre produsenter som har en nisje de kan fylle, sier han.

Aker-sjef Øyvind Eriksen opplyste torsdag at de ikke kjenner til noen andre grupperinger som kommer til å legge inn bud, men at det er for tidlig å si noe sikkert om ifølge E 24.

Lav pris

Interessen kan ikke minst bli stimulert av at prisene i auksjonen kan bli lave.

– Når det kommer til prisen, ikke i nærheten av gjenskaffelseskostnaden, sier Armstrong.

Internasjonalt er det en utbredt oppfatning at Norske Skog-fabrikkene burde bygges om til å heller produsere kartongprodukter. Folk leser mindre og mindre aviser, men kjøper blant annet ting på nettet som forsendes i pappinnpakning. Armstrong har også tatt til orde for dette i et tidligere intervju med E24.

– Jeg har sjekket alle fabrikkene, og det er ingen av dem som enkelt kan konverteres til kartong. Men det betyr ikke at ikke noen vil forsøke, sier han.

– Likevel er dette det beste utfallet for alle, og det er et jeg faktisk tror kan fungere.

Behov for investeringer

Nicholas Smith-Saville, sjefen for europeisk kredittanalyse i byrået Debtwire, tror heller ikke at prisen i auksjonen blir all verden. Som referansepunkt trekker han frem at investeringsselskapet H2 Equity kjøpte virksomhet av Norske Skog i 2012, fabrikken Parenco i Nederland og gjenvinningsenheten Reparco.