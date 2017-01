Norwegian satte ny passasjerrekord i 2016 med nærmere 30 millioner passasjerer og en fyllingsgrad på 88 prosent i 2016. Lansering av 34 nye ruter og stor økning i langdistansetrafikken bidro betydelig til veksten.Fjoråret var preget av god passasjerutvikling, mange fabrikknye fly inn i flåten og høy fyllingsgrad. Totalt reiste 29,3 millioner passasjerer med selskapet, 3,6 millioner flere enn året før. Selskapet fikk levert 21 fabrikknye fly og lanserte 34 nye ruter, hovedsakelig i markeder som USA, Spania og Storbritannia. På årsbasis var fyllingsgraden 88 prosent, opp fra 86 prosent i 2015, skriver Norwegian i en pressemelding.

Ny global strategi

Også i 2016 fikk Norwegian en rekke internasjonale priser og utmerkelser stemt fram av kundene, blant annet to SkyTrax Awards: Verdens beste lavpris langdistanseselskap for andre året på rad og Europas beste lavprisselskap for fjerde året på rad. Også årets siste måned var preget av stor passasjervekst og høy fyllingsgrad. I desember valgte 2 145 043 passasjerer å reise med Norwegian, 20 prosent flere enn samme måned foregående år. Kapasitetsveksten (ASK) var på 29 prosent og trafikkveksten (RPK) på 31 prosent i årets siste måned. Fyllingsgraden var 84,6 prosent, opp 1,3 prosentpoeng.

Fulle fly til USA

– Trafikktallene viser at vår globale strategi er i ferd med å sette seg og at vår konkurransekraft styrkes. Det er gledelig at stadig flere velger å fly med oss, eksempelvis har flyene mellom Paris og flere byer i USA stort sett har vært helt fulle. Kort- og langdistanserutene utfyller hverandre på en god måte. Om lag 30 prosent av våre reisende på langdistanse benytter også det europeiske nettet på samme reise, sier konsernsjef Bjørn Kjos til Nordensnyheter.no.

– I desember har reiselysten vært stor både i Skandinavia, Europa og USA. Også våre karibiske ruter er blitt godt mottatt, ikke minst blant amerikanske reisende som flyr fra Boston, New York og Baltimore/Washington til de fransk-karibiske øyene Martinique og Guadeloupe, sier Kjos.

Totalt gjennomførte Norwegian 99,2 prosent av de planlagte flygningene i desember, hvorav 69 prosent gikk på oppsatt rutetid,sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til Nordic News.