Aksjene i den japanske elektronikkgiganten Toshiba falt med vel 20 prosent onsdag. Totalt har Toshiba-aksjen falt fra 443,10 yen til 311,60 yen siden andre juledag, noe som tilsvarer en nedgang på 30 prosent. Både Toshiba-sjefen og styrets nestleder går av etter regnskapsjukset som skal ha foregått over seks år.Toshibas sjef Hisao Tanaka går av etter regnskapsjuks, og styreleder Masashi Muromachi tar over Tanakas jobb. Det skjedde etter et aksjefall på nær 12 prosent dagen før. Årsaken til det kraftige fallet er at selskapet bekreftet rapporter fra tidligere i uken om at det må skrive ned verdien av kjernekraftvirksomheten i USA, ifølge Financial Times.Anslagene på tapet har variert, fra drøyt 7,4 milliarder kroner ifølge en rapport fra avisen Nikkei mandag, til hele 36,6 milliarder kroner ifølge en rapport fra den japanske kringkasteren NHK tirsdag. Selskapet selv har sagt at tapet blir på flere milliarder dollar, uten å spesifisere nærmere, ifølge Financial Times. Analytikerne er i tvil om hva de skal mene inntil selskapet har funnet ut nøyaktig hvor stort problemet er. Oljefondet har investert 856 millioner kroner i Toshiba og eier 1,1 prosent av selskapet.

BlackRock på eiersiden

Den amerikanske investeringspartneren BlackRock er en sentral aktør på eiersiden i Toshiba. Oljefondet har investert hele 10 milliarder kroner i Mitsubishi UFJ Sinancial Group, som er tunge på eiersiden i Toshiba. Fondet eier 1,26 % i Mitsubishi UFJ, der et nettverk omkring BlackRock er inne på eiersiden.

– Alle de dårlige nyhetene er ikke utei media enda , sier analytikerne i Nomura Securities, ifølge Financial Times.Det hele skjer mens Toshiba forsøker å bedre sitt omdømme etter en stor bokføringsskandale i fjor, som førte til at en rekke direktører og styremedlemmer trakk seg.

Jukset med regnskapet

Et uavhengig utvalg slo fast at det 141 år gamle selskapet hadde overdrevet driftsresultatet sitt med rundt 10 milliarder kroner mellom 2008 og 2014. Toshiba er eksponert mot to store bransjer som begge krever mye kapital og hvor det kan være store svingninger, nemlig datachip-industrien hvor det konkurrerer mot gigantselskaper som Samsung, og innen kjernekraftindustrien. De siste årene har kjernekraften vært utfordret av svak etterspørsel etter elektrisitet etter finanskrisen i 2008, god tilgang på billig gass i markeder som Europa og USA, og bekymringer om sikkerhet etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011.

Splittet om oppkjøp

Den direkte bakgrunnen for Toshibas kjernefysiske smell er et oppkjøp til drøyt to milliarder kroner i oktober i fjor. Toshibas datterselskap Westinghouse Electric Company kjøpte da et firma som bygger kjernekraftverk, CB&I Stone & Webster. Siden har selskapet kranglet med selgeren, Chicago Bridge & Iron som er basert i Nederland, om den reelle verdien på selskapets eiendeler. I tillegg har selskapet slitt med forsinkelser og kostnadsoverskridelser på to kjernekraftverk som det bygger for Southern Co. i delstaten Georgia i USA.

Langt større kostander

Ifølge Financial Times mener Toshiba nå at kostnaden for å fullføre disse prosjektene vil bli langt høyere enn tidligere antatt. Mamoru Hatazawa, leder for kjernekraft i Toshiba, sier at Toshiba og Westinghouse har oppdaget uventet ineffektivitet i arbeidsstyrken i det oppkjøpte selskapet, sammen med andre faktorer som også driver opp kostnadene, ifølge Wall StreetJournal. Kjøpet av CB&I Stone & Webster inkluderte en rekke prosjekter og eiendeler, blant annet kontrakter på oppføringer av kjernekraftverk av typen AP1000 i USA og Kina. Selskapet tok også over 11 produksjonsanlegg i USA og Asia. Dette er ikke den første smellen Toshiba tar innen kjernekraft: Selskapet har allerede skrevet ned verdien av Westinghousemed rundt 19 milliarder kroner. Westinghouse er den største produsenten av kjernebrensel i verden, og har levert teknologi til omtrent halvparten av kjernekraftverkene som er i drift i verden i dag, ifølge selskapet selv. de har blant annet annet jobbet med oppgraderinger på Forsmark-kraftverkene i Sverige og har en rekke leveranser til Olkiluoto-kraftverket i Finland, som er under bygging.

Håpet på overskudd

Har falt tretti prosent

Toshiba har tidligere anslått at det vil gå med et overskudd på 1,2 milliarder dollar i inneværende år, det første overskuddet på tre år. Men nedskrivningene kan gjøre det nødvendig å gjøre nye tiltak, som å hente inn mer kapital, skriver Financial Times. Toshiba-aksjen falt fra 443,10 yen til 311,60 yen siden andre juledag, noe som tilsvarer en nedgang på 30 prosent.Tokyo-børsen stanset handelen i Toshiba-aksjen på onsdag morgen etter at kursen falt med 20 prosent like etter at handelenstartet. På tirsdag falt kursen med over 12 prosent. Børsverdier på over 40 milliarder kroner har forsvunnet på under to dager.Årsaken er at selskapet kan måtte ta nedskrivinger på flerfoldige milliarder dollar relatert til det amerikanske datterselskapet Westinghouse, som bygger kjernekraftverk.

Singapore-selskap

Effissimo Capital Management, med base i Singapore, er stor aksjonær i Toshiba, og har økt sin eierandel i Japans Kawasaki Kisen til mer enn en tredjedel. Det Singapore-baserte fondet, grunnlagt av tradere med røtter i investor Yoshiaki Murakami fond, øker sine eierandeler i flere teknologiselskaper. I løpet av de siste årene, har Effissimo tatt kontakt med en rekke av sine investeringsobjekter via brev. Fondet «legger særlig vekt på rettighetene til små aksjonærer, og er målrettede med sin ‘corporate governance», sier Hitoshi Sugibuchi, direktør i Sessa Partners til nyhetsbyrået Nikkei.