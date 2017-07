USAs president Donald Trump og president Vladimir Putin satt bak lukkede dører etter klokka fire fredag.Trump syntes det var en ære å møte Putin. Han sa at amerikanerne ser frem til at veldig mange positive ting skal skje, for både Russland og USA. Fredagens møte skulle vare i 35 minutter, men varte i to timer og seksten minutter. Utenriksminister Rex Tillerson sa at det var positiv kjemi mellom de to, og han forklarte at USAs førstedame Melania Trump på et tidspunkt ble sendt inn på møtet for å forsøke å avslutte samtalene, men at de fortsatte en time etter det. ifølge Associated Press.

Innblanding i valgkamp

Utenriksminister Rex Tillerson sa ifølge Ap at Trump tok opp med Putin Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen. Han sa at Trump skal ha presset Putin på dette, i det han omtaler som en «robust» ordutveksling. Putin, på sin side, skal ha nektet for enhver russisk innblanding i valgkampen i 2016. Trump skal ha godtatt Putins forsikringer om dette, ifølge Lavrov.

Syrisk våpenhvile

Etter møtet sa Putin at Trump og han snakket om situasjonen i Ukraina, og Syria, samt kampen mot terrorisme og datakriminalitet – inklusive hacking og datasikkerhet.

– Jeg hadde en veldig lang samtale med USAs president. Mange saker hadde samlet seg opp, blant annet Ukraina, Syria og andre spørsmål. Vi kom også inn på kontraterrorisme og datasikkerhetsspørsmål, sa Putin ifølge Associated Press. Da møtet var over, kunngjorde USA og Russland at de er enige om en våpenhvileavtale som gjelder sørvest i Syria fra lørdag, skriver Nordic News.

Våpenhvilen skal ifølge nyhetsbyrået AP tre i kraft 9. juli klokken 12 lokal tid.

– Dette er vår første indikasjon på at Russland og USA kan jobbe sammen i Syria, sa Tillerson etter møtet.

Massive demonstrasjoner har ødelagt planene til flere G20-deltagere. Statsminister Erna Solberg fikk en kort natt.

Ulik erfaring Mens Trump bare har noen måneders erfaring fra internasjonal topp-politikk, har Putin vært enten statsminister eller president i Russland sammenhengende siden 1999.

Roste hverandre

Forholdet mellom Putin og Trump har vært i søkelyset i flere år. Før og etter presidentvalget roste de to hverandre. Trump erklærte at han ville ha en ny linje overfor Russland.

– Putin er en hyggeligere fyr enn meg, sa Trump i september 2015 og betegnet Putin som en bedre leder for sitt land enn Obama.

Putin på sin side betegnet Trump som en «fargerik og talentfull» leder. Makteliten i Moskva skålte begeistret i champagne da Trump ble valgt. Etter avsløringene av kontakten mellom Trump-leiren og russiske diplomater, samt sporene etter russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, ble alt forandret. FBI-granskningen av Russland-forbindelsene gir Trump langt mindre handlingsrom i forholdet til Russland.