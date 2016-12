Norges Banks oljefond har trolig tjent fem milliarder på Gliencores oppkjøp av det russiske oljeselskapet Rosneft. Glencore PLC kjøper en andel sammen med et investeringsfond i Qatar. Oljefondets beholdningsverdi viser at NBIM har investert 2, 6 milliarder kroner i Glencore PLC, en aksje som ifølge Euroinvestor har steget med 266,8 prosent på ett år. Verdien av oljefondets aksjer i Glencore har en verdi på 6,9 milliarder norske kroner fra forrige desember til nå. Dermed kan finansminister Siv Jensen gni seg i hendene etter handelen til tross for en eierandel på bare 1,55 prosent i Glencore.. Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank vil som vanlig ikke uttale seg om aksjer i enkeltselskaper.

Du finner Glencore i UK

Glencore Plc er et holdingselskap, engasjerer i produksjon og markedsføring av metaller og mineraler, energiprodukter og landbruksprodukter bla. i Kristiansand. Selskapet ledes av CEO Ivan Glasenberg, med tre statsborgerskap. Han er syd-afrikaner, australier og israelsk statsborger samtidig. Han er selskapets nest største aksjonær etter overtagelsen av det russiske energiselskapet Rosneft. Selskapet er også store på metaller og mineraler som nikkel( i Kristiansand) sink, kobber, bly, alumina, aluminium, ferrolegeringer, kobolt og jernmalm. Glencore arbeider også med gruvedrift, smelting, raffinering, prosessering og lagring av råvarer. Glencore satser nå stort på råolje, oljeprodukter etter oppkjøpet av Rosneft. , Glencore er også inne i kull og metallurgisk kull samt gruvedrift. Handel med landbruksprodukter inkluderer hvete, mais, raps, bygg, ris, olje frø,matoljer, biobrensel, bomull og sukker, samt investering i oppdrett. Selskapet ble stiftet i 1974 og har hovedkontor i Baar, Sveits, og 156 468 ansatte. Du finner oljefondets inestering under Glencore PLC i Storbritannia. Selskapet går også under navnet Glencore Xstrata. Nå er altså selskapet med for fullt på den russiske kontinentalsokkelen, skriver Nordens Nyheter.

Black Rock og NBIM

Nordens Nyheter forutsetter at Norges Banks Investment Management sitter med sine 1,55 prosent i Glencore( niende største aksjonær). Qatar Holding eir størst med 9 prosent, Ivan Glasenberg har 8,42 prosent, Harris Associates 4,94 prosent. Capital Research & Management eier 2,67 prosent ifølge 4-traders, mens BlackRock-relaterte Vanguard Group har 1,91 prosent. Templeton Global , med et godt øye til BlackRock, 1,56 prosent, mens NBIM og BlackRock, som nevnt har 1,55 respektive 1,46 prosent. To privatpersoner har vel 6 prosent av aksjene i Glencore(4 og 5. plass) Verdens nest største produsent av aluminium tter Alcoa, Century Aluminum Company (NASDAQ: CENX), med produksjoni USA og på Island er et et datterselskap av GlenCore, skriver Nordens Nyheter. Sjefen for oljefondets etikkråd, Johan H. Andresen får en ny, stor utfordring i vurderingen av fondets deltagelse i et kullproduserende Glencore PLC, som kjøper seg inn i russiske Rosneft, skriver Nordens Nyheter.

Norsk nikkelprodusent

En av Glencores forretningsenheter er nikkel, og konsernet leverer leverer nikkel til rustfritt stål og til spesiallegeringer. Vi produserer verdens reneste nikkel og kobolt, samt ferronikkel, kobber og en rekke andre produkter. Vi er også en av de største produsentene av resirkulert nikkel- og koboltholdig materiale. Materiell som inneholder nikkel har en vital rolle i vårt moderne samfunn og vi finner nikkel i alt fra gryter, kjøkkenutstyr og bestikk til medisinsk utstyr, mobiltelefoner, vindturbiner, datamaskiner, mynter, skip og fly. Glencore Nikkelverk i Kristiansand , ble i 2006 kjøpt av Xstrata som er fusjonert med Glencore.Med 500 ansatte er bedriften en av Syd-Norges største industriarbeidsplasser. Glencore Nikkelverk er det største nikkelverket i EU/EØS og leverer sju prosent av verdens nikkelproduksjon, med eksport er på vel 30 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter i denne analysen.