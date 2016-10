Regjeringen inngår et samarbeid med USA. Hele 330 amerikanske soldater kommer til Værnes i 2017. Mandag ble Den utvidede utenriks- og forsvarskomité på Stortinget orientert om at regjeringen har besluttet å tillate amerikanske soldater i Norge, melder NRK. Rundt 330 amerikanske marinesoldater deltar i prøveordningen, og blir stasjonert ved Værnes i Nord-Trøndelag neste år. Med Midt-Norge som utgangspunkt skal de trene sammen med norske og eventuelt andre styrker på ulike steder i landet. Det kan også bli aktuelt å bruke amerikansk utstyr som er forhåndslagret på Værnes, skriver NTB.

Et prøveprosjekt

Ordningen kom i stand etter en amerikansk henvendelse. Den starter opp i januar 2017 og vil bli evaluert i løpet av året. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener ordningen er en fordypning og videreføring av norsk-amerikansk militært samarbeid og peker på at den har klare begrensninger.

– Prøveordningen innebærer at de amerikanske styrkene roterer, og det er ikke snakk om en fast base for amerikanske styrker i Norge eller etablering av en amerikansk base i Norge, sier Eriksen Søreide ifølge NTB.

Fordel med nøytralitet

I en epost til Adresseavisen i forrige uke hevdet den russiske ambassaden i Oslo at det alltid har vært en fordel for Norge at landet ikke har tillatt fremmede styrker stasjonert på norsk jord.

– Basepolitikken sto seg til og med gjennom den kalde krigen og har vært en fordel for Norge som partner fremfor andre Nato-land, heter det i eposten, som er ført i pennen av presseattaché Maxim Gurov. Han viste også til mange uttalelser fra norske myndigheter om at det ikke er noen trussel fra Russland mot Norge.

– Vi undrer oss over hvorfor Norge er så villig til å øke den militære kapasiteten gjennom å tillate stasjonering av amerikanske styrker på Værnes. Planene om å innlosjere 300 soldater fra US Marines på Værnes ble gjort kjent tidligere i måneden. Adresseavisen har skrevet at den amerikanske styrken kan være på plass allerede i januar. Den svenske regjeringen ser også med bekymring på økt russisk press mot Baltikum og øya Gotland i Østersjøen. Resultatet kan bli en bilateral bistandsavtale mellom Sverige og NATO om hjelp i tilfelle den svenske øya Gotland angripes, skriver Nordens Nyheter.