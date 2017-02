Regjeringen ønsker at sytti prosent av oljefondet skal investeres i aksjer, samtidig som Brand Finance offentlliggjør verdens 500 mest verdifulle merkevarer. Varemerket Apple har falt 40 milliarder dollars i verdi, eller 360 milliarder kroner, siden i fjor. Idag er iphoneprodusentens merkevare verdt 107 milliarder dollar, ller 950 milliarder kroner,ned 27 prosent siden 2016.Googles verdi har i stedet økt med 24 prosent til over 109 milliarder dollar, eller 970 milliarder kroner, ifølge en rapport fra det britiske konsulentselskapet Brand Finance som haar fått stor internasjonal oppmerksomhet.Apples tap er Googles gevinst. Seks år etter at selskapet siste tok førsteplassen, er Google tilbake i verdens mest verdifulle merkevare, sier CEO David Haig i Brand Finance til Nordens Nyheter.Her er de ti mest verdifulle merkevarene globalt i henhold til Brand Finance: 1. Google. 2. Apple. 3.Amazon. 4. AT&T. 5.Microsoft.6 Samsung. 7. Verizon. 8.Walmart. 9. Facebook. 10. ICBC(Kina). Oljefondet har investert 133 milliarder kroner i de ti sterkeste merkevarene i verden ifølge Nordens Nyheter.

Mistet milliarder

Apples merkevare har mistet 360 milliarder kroner i verdi det siste året – og selskapet har dermed mistet førsteplassen som verdens mest verdifulle merkevare. Konsulentselskapet Brand Finance viser hvert år verdens mest verdifulle merkevarer, og Apple har toppet listen fem år på rad. Nå har teknologiengiganten Google passsert dem som verdens mest verdifulle selskap, og oljefondet i Norge eier aksjer i morselskapet Alpabet . Apple har mistet sin glans, og må nå i økende grad konkurrerer om markedet for smarttelefoner, ikke bare mot den tradisjonelle rival Samsung, men også mot flere kinesiske merker som Huawei og OnePlus, skriver Brand Finance.Oljefondet har investert mest i Apple Inc. av de ti merkevarene på topp. Google(Alphabet) er den nest største investeringen med 30,5 milliarder kroner. Microsoft er den tredje største norske investeringen med 30,4 milliarder kroner. Fondet har satset 17,1 milliarder i Amazon,13,6 milliarder i Facebook, 13,1 milliarder i Samsung og 14,4 milliarder i Verizon. I den amerikanske varehuskjeden Walmart har ikke oljefondet aksjer, og heller ikke i eierselskapet Walton Enterprises. Heller ikke i Hong-Kong baserte ICBC har oljefondet investeringer. ISBC eies av China Investment Corporation med 46,8 prosent, mens Government of China eier 46,3 prosent.

Kina og USA dominerer

De verdivurderinger av de ulike merkene er basert på beregninger av hvor mye inntekter de får i fremtiden, og også hvor mye det ville koste et selskap til å kjøpe og bruke merkevaren.De aller fleste selskapene i toppen tier er amerikansk eller kinesisk. Sørkoreanske Samsung skiller seg ut på en sjetteplass – etter høst skandaler eksploderende telefoner, vurderes selskapets merkevare har økt i verdi med 13 prosent det siste året. Den første europeisk merke på listen, BMW, den første på scenen 17 og på jakt etter nordiske merkevarer må vi enda lenger ned. Her er de tjue sterkeste varemerkene, slik Brand Finance ser det: 1. Google. 2. Apple. 3.Amazon. 4. AT&T. 5.Microsoft.6 Samsung. 7. Verizon. 8.Walmart. 9. Facebook. 10. ICBC(Kina). Her er oljefondets største investeringer:(Norges Banks beholdningsverdier for 2015):Nestle, Sveits 47,9 mrdNOK,Apple, USA 35,5 mrd NOK, Royal Dutch Shell.UK ,Alphabet,US A(Google),Roche Holding ,Sveits 28,6 mrd NOK, Novartis Sveits 36,3 mrd.NOK, Microsoft Corporation USA

Sytti prosent i aksjer

Ikea oppført det sterkeste svensk varemerket, først på 43. plass Det er imidlertid et hopp opp med 20 plasser siden fjorårets liste. Ifølge undersøkelsen, er det splitter Ikea nå verdt $ 240 mrd, eller 2150 milliarder kroner. H & M finner du på 63 plass. Danske Lego er blant de selskapene som har størst verdi fordi de vekker positive følelser som savn, og samhold i flere forskjellige generasjoner. Brand Finance er et uavhengig, multinasjonalt konsulentselskap i splitter verdivurdering og forretningsstrategier. Med hovedkontor i London. Hvert år de verdivurderinger av selskaper og land merker, basert på sine egne beregninger. Den mest kjente er rapporten Brand Finance Global 500, hvor firmaets konsulenter hvert år listet opp de 500 mest verdifulle merkevarene i verden. De verdivurderinger av de ulike merkene er dels basert på estimater på hvor mye inntekter de kan trekke seg tilbake til sine eiere i fremtiden og hvor mye det ville koste et annet selskap å kjøpe og bruke merkevaren. Verdens ellevte sterkeste varemerke er China Mobile, 12. Toyota, 13. Wells Fargo. 14. China Constrution Bank.15.NTT Group i Japan.16.McDonalds 16. BMW.17 Shell, 18 Deutsche Telecom, 19. IBM og 20. Mercedes Benz.Regjeringen i Oslo melder torsdag ettermiddag at de foreslår to endringer som har betydning for forvaltningen av oljefondet og den økonomiske politikken i Norge. Regjeringen foreslår at aksjeandelen i oljefondet økes fra 62,5 til 70 prosent, og at det legges til grunn en forventet avkastning av fondet på tre prosent. Den såkalte handlingsregelen for oljepengebruken senkes altså fra fire til tre prosent, skriver Nordens Nyheter.