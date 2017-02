Sverigedemokratene er nå nesten like store som Moderata Samlingspartiet i en fersk politisk meningsmåling. Velgerne i Sverige går nå til Sverigedemokratene(SD) og senterpartiet(C). Moderata Samlingpartiet, som tilsvarer det svenske Høyre, gikk tilbake 3,3 prosent på en fersk politisk meningsmåling presentert av SVT/Rapport torsdag. Høyre fikk 19,1 prosent, mens Sverigesdemokratene, som forenklet kan sammenliknes med Fremskrittspartiet i Norge, fikk 18,5 prosent av stemmene. Sosialdemokratene i Sverige fikk 27,1 prosent. Det svenske senterpartiet(C) gikk frem med 2,2 % til 11,5 prosent.

Overtriver ikke

President Donald Trump overdriver ikke Sveriges nåværende flyktningeproblemer. Snarere er det et understatement. Opptøyer og sosial uro er blitt en del av den svenske hverdagen. En tredjedel av svenske kvinner sier at de ikke lenger føler seg trygge i sine egne nabolag. Vi kan bare håpe at ledernee i Washington ikke vil gjøre de samme feilene som våre sosialistiske og liberale politikere har gjort i Sverige.I debatten artikkelen knyttet sosial uro, opptøyer og kriminalitet knyttet til innvandring. Sverigedemokratene leder Jimmie Åkesson og partiets gruppeleder i parlamentet Mattias Karlsson skriver i en kronikk i Wall Street Journal at president Donald Trump har rett når han peker på Sveriges problemer med sin»åpen dør politikk» når det gjelder innvandring. De mener at presidenten er mer sannsynlig å understatements. Sverigedemokratene skriver i et innlegg i Wall Street Journal at Sverige fikk nærmere 275.000 asylsøkere i perioden 2014-2016, hvorav et flertall fra muslimske land. I debattartikkelen er dette knyttet til sosial uro, opptøyer og kriminalitet knyttet til innvandring.

Regjeringen ut mot Åkesson

Den svenske justisministeren Morgan Johansson fra sosialdemokratene(S)mener at Sverigedemokratene gir et feil bilde av Sverige og er opprørt over påstanden om at tidligere IS-soldater «mottas med åpne armer av den svenske sosialistiske regjeringen.» Den svenske regjeringen fremhever også den sterke økonomiske veksten, orden i offentlige finanser og økende sysselsetting i Sverige. Tidningarnas Telegrambyrå(TT) spør ministeren om Sverige ikke har problemer med integrering og kriminalitet?

– Det er klart at det er ingen land som ikke har problemer, og det er nettopp derfor vi må styrke politiets tilstedeværelse i noen av de berørte områdene, sier Johansson. Justisministeren advarer om at Sverigedemokratene bgir etb ilde av Sverige som kan skade landet og gi inntrykk av at Sverige er spesielt voldelig. Det kan få økonomiske konsekvenser og påvirke forretningsmuligheter, ifølge justisministeren. Ifølge gruppeleder Mattias Karlsson var det Sverigedemokratene selv som tok intitiativet til artikkelen, ikke Wall Street Journal.

– Vi tror det er viktig å kommentere president Donald Trumps uttalelser om problemene i Sverige. Vi ønsker å presentere vårt syn som et motstykke motstykke til den amerikanske offentligheten, sier Karlsson. Ifølge SD sin gruppeleder Mattias Karlsson var SD selv som tok initiativ til å diskutere artikkelen, ikke Wall Street Journal.

– Vi trodde det var viktig, ved at regjeringen og Carl Bildt og andre har vært ute i amerikanske medier og ga sitt syn på Trumps uttalelser og problemene i Sverige. Deretter ønsket vi å gi vår som et motstykke til den amerikanske offentligheten har et annet perspektiv å forholde seg til, sier han.Polititjenestemenn du Brannmenn og ambulanse personlig Angrepet regelmessig. Den svenske regjeringen ble torsdag enig om å gå til harde angrep mot Sverigedemokratene etter debattartikkelen i Wall Street Journal etter Sveriges problematiske erfaringer med innvandring, etter at en forstad til Stockholm opplevde opptøyer. Ingen ble alvorlig skadet, men mengden av brent biler og vold mot politiet var påtagelig, skriver Nordens Nyheter med Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges Television og all Street Journal som kilde.