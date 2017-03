Nylig uttalte øverskommaderende for det svenske forsvaret Micael Bydén at det trengs minst 6,5 milliarder svenske kroner til opprustning av det svenske forsvaret i 2020. I tillegg har Forsvaret en ukjent sum for å rette opp mangler som de ikke vil avslre. Forsvarsminister Peter Hultqvist (S) utelukker ikke at det kan skaffes slike midler, men i de siste månedene, men sa i debatten i Riksdagen at han ikke ønsker å delta i noe «anslagsbingo». Nordens Nyheter gjengir den svenske debatten om at man må ruste opp forsvaret av Gotland i Østersjøen, og at den svenske regjeringen føler usikkerhet omkring Gazprobms planlagte oljerørledning forbi Karlshamn.

-Forsvarspolitikken må være basert på ansvar for Sverige. Det handler om å hevde vår suverenitet, vår demokratiske samfunnsorden og retten til å bestemme over vår fremtid, sier Peter Hultqvist til Nordens Nyheter og henviser til regjeringens hjemmeside. Forsvaret får ytterligere 500 millioner kroner i 2017, sa forsvarsministeren på pressekonferansen i Stockholm.Dette inngår ikke i pehovet for mer penger til forsvaret i perioden 2018-2020 og senere.

Øker forsvarsevnen

-Det er en glede for meg at vi er enige om dette. Jeg ønsker å takke alle involverte for deres gode arbeidet som er gjort , sa forsvarsminister Peter Hultqvist videre. Sverige Dermed øker Sverige forsvrsevnen Frem mot 2020.

-Det brede flertallet fsymboliserer stabilitet, sa forsvarsministeren. Partiene i den såkalte forsvarsgruppen ønsker at forsvarsutgiftene bør også bør økes i påfølgende år, i tillegg til det som allerede er avtalt i den såkalte forsvars regning fra 2015. Hvor stor økningen vil bli 2018-2020 vil bli fastsatt i videre forhandlinger.

Bred svensk debatt

NATO øker sine forsvrsutgifter til 2 prosent av BNP. Sverige ønskeer også å satse to prosent av BNP , og for åmfåm til rask respons på et mulig militært angrep. Her satser man på luftvern Gotland, flere øvelser og økt beredskap. Debatten om Gazprom oljerørledning gjennom Karlshamn har også skapt uro. Nordens Nyheteer lager en egen artikkel om dette senere. Muligheten for at Sverige kan bli angrepet er fortsatt tilstede. Det foreligger en forverring av sikkerhetssituasjonen, sier Peter Hultqvist til TT. Sverige innfører som kjent allminelig verne plikt , og mandag var det altså forsvarspolitisk debatt debatt i det svenske parlamentet i Stockholm.

Debatt siden nyttår

Forhandlinger iden svenske forsvarsgruppen har pågått siden begynnelsen av året. De borgerlige partiene har oppfordret til økte forsvarsutgifter utover de som finnes i den forsvarspolitiske retningen for 2016-2020. Nå er det bred eneighet om at man bevilger fem hundre millioner kroner mer til forsvaaret i år. Selv det svenske KrF og Senterpartiet går inn for økning i finansieringen til forsvaret på kort sikt, og de har også bedt om en liste over mulige tiltak for å styrke forsvarsevnen utover 2017

Enighet i Riksdagen

Dermed kom man frem til en enighet for bevilgning på SEK 500 mill. i 2017 mellom Sosialdemokratene(S), Miljøpartiet(MP), Moderaterna/Høyre(M), Senterpartiet(C) og Kristeligdemokratene(KD):Moderaterna vil bevilge 500 millioner kroner i år. Deretter øke å øke til to milliarder i 2018 og tre milliarder kroner i 2019 og 2020. Totalt får Forsvaret 8,5 milliarder SEK frem mot 2020. Venstre (L) krever fire milliarder mer i år og neste år, åtte milliarder kroner mer i 2019 og tolv milliarder kroner mer i 2020. Totalt får forsvaret 28 milliarder mer fra 2020. Forsvarsbudsjettet vil dobles til rundt 90 milliarder år 2026. Sverigedemokratene (SD) ønsker å se en dobling av forsvarsbudsjettet ti år frem i tid Når det gjelder forsvarspolitikk, som regjeringspartiene og M, står bak, innebærer det 10,2 milliarder SEK mer for forsvar 2016-2020, skriver TT.