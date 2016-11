Syd-Koera og Japan tvinges til å ha meget gode relasjoner til USA som følge av en ekspansiv og nasjonalistisk kinesisk utenrikspolitikk, melder SVT`s korrespondent i Asia , Susan Ritzen. Nordens Nyheter skriver i en kommentar etter presidentvalget at det samme argumentet gjelder Norge, som randstat til det alt mer aggressive Russland, der president Vladimir Putin legger opp til å forbedre frosne relasjonene til USA. Sjefen for Utrikespolitiska Institutet i Stockholm, Mats Karlsson sier ifølge SVT at han er dypt urolig for hva som vil skje etter det amerikanske presidentvalget.

Norsk bærebjelke

Samarbeidet mellom USA er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Samarbeidet med Europa er bærebjelken i den svenske sikkerhetspolitikken. Det er i USAs interesser å opprettholde et fortsatt godt samarbeid med NATO, sa statsminister Erna Solberg (H) etter president Dnald Trumps valgseier. Den tidligere amerikanske ambassadøren i Sverige, Mark Brzezinski, ga i sin tid Sverige beskjed om at om det kom til en krise med Russland(les Gotland) står landet alene. Ambassadøren sa før han gikk av at Sverige kan ikke regne med hjelp fra NATO. Baltikum frykter Russland til tross for medlemskapet i NATO. Japan frykter Kina, dersom Donald Trump endrer det militære nærværet i Asia.

Står uten hjelp

Svenska Dagbladet skriver dagen etter presidentvalget at Sverige har hatt en slags forestilling om at landet har en tett tilknytning til NATO, og at det under den kalde krigen forelå hemmelige avtaler om at USA skulle komme Sverige til unnsetning. Men dengang gjorde også Sverige ting for NATO, skriver Svenska Dagbladets kommentator Jonas Gummeson, som legger til at Trump kan rykke opp Sveriges sikkerhet med røttene.Hva skjer nå med det amerikanske forsvarssamarbeidet rundt om i verden nå ,er innhyllet i mystikk. Det samme gjelder for NATOs kollektive forsvarsgarantier og sikkerhet overfor Europa.

Økte kostnader

For 70 år, og i perioden etter andre verdenskrig, var USA og den transatlantiske forbindelsen garantist for sikkerheten etter krigen. Europa har levd i flere tiår i sikker kunnskap om at Europa er et trygt og sikkert område. Med Donald Trump i Det hvite hus,vet ingen hva som skjer, ifølge Svenska Dagbladet. Usikkerheten skinte gjennom allerede på NATO-toppmøtet iWarszawa i sommer. Den avtroppende presidenten Barack Obama varslet om økte forsvarskostnader for NATO`S medlemsland og bemerket at alle må bidra med mer. Donald Trump vil nå vurdere USAs militære engasjement i Europa.Trump har også vært uklar omkring alliansens artikkel 5 om kollektivt forsvar. Obama har styrket det amerikansk nærvær i Øst-Europa og de baltiske landene etter den russiske annekteringen av Krim i 2014. Han har også øremerket 300 marinesoldater for øvelser i Norge. Uten USA har ikke NATO tilstrekkelig styrke

Gjennomgår styrker

USA har gigantiske militære forpliktelser rundt om i verden, ikke bare i Europa. USA`s ambassadør i Stockholm Azita Raji måtte vente med å tiltre Sverige fordi den republikanske Texas-senatoren – og ex-presidentkandidat – Ted Cruz, blokkerte behandlingen av ambassadørsposten i protest mot Obamas kjernefysiske avtale med Iran. Avisen International Iran Times reiser spørsmålet om Raji virkelig er født i Tehran, hovedstaden i Iran. Hun gikk på skole i Iran og Vest-Europa ble uteksaminert High School i Lausanne i Sveits. Hun var 17 år da hun begynte på amerikansk college. Iran Times skriver at det i samband med utnevnelsen til ambassadør i Sverige, ikke fremgår om hun er født i Iran. Avisen skriver at et Internet-søk viser at hun er «Indian-American», uten angivelse av fødested. Dersom hun er født i Iran, er hun den første Iransk-Amerikanske USA- ambassadøren i historien. Trump kan komme tilø å røre i grytene og bytte ut ambassadører der det passer ham i Europa og Asia. Til sammen er det rundt800 amerikanske militærbaser i ulike størrelser i 70 land på alle kontinenter, bemannet med 150.000 soldater. Det er mer enn alle andre land i verden til sammen, og fokuset på dette kan ifølge nordiske eksperter raskt skifte, av kostnadsgrunner, skriver Nordens Nyheter i en kommentar etter presidentvalget..